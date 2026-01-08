Хищения отступают: Сбербанк назвал год, когда ворам станет совсем туго

Сбербанк заявил о снижении мошеннических хищений у клиентов — Кузнецов

Мошеннические хищения у клиентов банков в России начали снижаться, и в Сбербанке рассчитывают, что в первой половине 2026 года этот тренд усилится благодаря новым законам.

Фото: Designed by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка расплачивается картой в телефоне

При этом полностью переломить ситуацию пока не удалось — преступники по-прежнему адаптируются, но к концу 2025 года стало заметно замедление и сокращение объёмов краж. Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Что заявил Сбербанк о динамике мошенничества

По словам Кузнецова, несмотря на комплексные меры, проблема остаётся острой, однако тенденция к концу года стала более позитивной: объёмы хищений у россиян начали уменьшаться. Он связал дальнейшее ожидаемое снижение в начале 2026 года с усилением нормативной базы и вниманием к теме на всех уровнях — от законодателей до участников рынка.

Он добавил, что при сохранении фокуса на антифрод-меры темпы снижения могут стать заметнее уже в первой половине 2026 года.

Почему 2025 год назвали переломным

Зампред правления Сбербанка охарактеризовал 2025 год как период, когда "система начала догонять преступников". Речь, по смыслу его оценки, о том, что меры противодействия стали внедряться быстрее и системнее: банки активнее блокируют подозрительные операции, усиливают мониторинг, а государственные структуры — выстраивают общие правила и обмен информацией.