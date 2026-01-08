Сильные места на полке: отечественным брендам обещают более заметную выкладку в магазинах

Российским товарам могут закрепить более заметные и выгодные места на полках магазинов — такую логику закладывают в законопроект о так называемой "российской полке". Инициатива нацелена на поддержку отечественных производителей и укрепление их позиций в конкуренции с импортом.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка с собакой в магазине

При этом предполагается, что правила будут учитывать особенности разных категорий — от бытовой химии до электроники. Об этом сообщил ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Что предлагает законопроект о "российской полке"

По словам министра, проект ориентирован именно на непродовольственные товары. Смысл инициативы — задать для торговли минимальные условия присутствия российских брендов, чтобы они не терялись в ассортименте и получали более "сильные" зоны выкладки, где покупатель чаще обращает внимание на продукт.

Законопроект, как следует из описания, фиксирует условия, по которым в рознице может устанавливаться минимальная квота на отечественные товары. Отдельно подчёркивается гибкость подхода: доля будет зависеть от конкретной товарной группы и возможностей российских предприятий обеспечить стабильные поставки.

Почему вопрос полки важен для рынка

Полка в рознице — это не только площадь. Это видимость бренда, доступность товара "здесь и сейчас" и шанс попасть в привычные сценарии покупателя, когда решение принимается за секунды. В непродовольственном сегменте это особенно заметно: у покупателя есть выбор, а похожие продукты отличаются упаковкой, ценой, известностью и расположением в торговом зале.

Для производителей это означает более понятный маршрут на рынок, особенно в категориях, где российские компании конкурируют с крупными международными игроками. Для сетей — необходимость выстраивать ассортимент так, чтобы соблюсти требования по представленности и не потерять продажи по категориям.