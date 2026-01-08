Финал битвы за "Укрнафту": Верховный суд Швеции поставил точку в споре на $6 млрд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
Экономика

Украина окончательно закрепила успех в споре вокруг "Укрнафты" в шведской юрисдикции. Верховный суд Швеции отказался пересматривать решения по делу, где кипрские компании-акционеры требовали от государства многомиллиардную компенсацию.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Это означает, что вердикты Стокгольмского арбитража и последующих судов вступили в силу. Об этом сообщает Минюст Украины на своём сайте.

Что решил Верховный суд Швеции

Минюст Украины заявил, что 21 ноября 2025 года Верховный суд Швеции отказал в открытии апелляционного производства по жалобе компаний Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited (LBB). Эти структуры настаивали на отмене решения Апелляционного суда Свеа в Стокгольме, который ранее не удовлетворил попытку отменить арбитражное решение по делу "Укрнафты" от 4 февраля 2021 года.

В чём суть иска и почему арбитраж не поддержал акционеров

По информации ведомства, компании LBB на момент обращения владели 40,1009% акций "Укрнафты" и в 2015 году инициировали арбитраж против Украины, заявив требование о компенсации более 6 млрд долларов с процентами. В Минюсте утверждают, что Арбитраж согласился с позицией Украины и пришёл к выводу, что компании LBB не сделали фактического взноса в уставный капитал "Укрнафты". В результате, как отмечает министерство, они не осуществили инвестицию в понимании Договора к Энергетической хартии и не имели права обращаться в международный арбитраж.

Какие последствия указаны по расходам

Минюст Украины также сообщил, что по итогам судебных и арбитражных процедур компании LBB обязаны компенсировать Украине расходы на арбитражные и судебные производства на общую сумму более 22 млн долларов. Ведомство подчёркивает, что Верховный суд Швеции не нашёл оснований для пересмотра дела, поэтому правовая точка в этой части поставлена, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
