Конина могла стать триггером: в Раменском выясняют причины подозрений на ботулизм

Две семьи в Подмосковье могли отравиться кониной

В Раменском муниципальном округе Подмосковья проверяют информацию о возможных случаях ботулизма. Поводом стали сообщения о заболевших и подозрение на пищевое отравление, которое могло быть связано с употреблением конины.

Фото: Mos.ru by Фото: Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ лаборатория

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и берут материалы для анализа. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Московской области.

Что известно о ситуации в Раменском округе

Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что после получения сведений о вероятных случаях ботулизма начато санитарно-эпидемиологическое расследование и проведён полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Ведомство также отметило, что в ходе работы в домашнем очаге были выявлены контактные лица, отобраны пробы пищи для лабораторных исследований и собраны биоматериалы у заболевших, пишет РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Shot писал, что как минимум две семьи могли отравиться кониной, а вероятной причиной реакции называли ботулизм. Официально диагнозы и источник заражения на момент сообщения не подтверждались, проверка продолжается.

Почему ботулизм всегда проверяют особенно тщательно

Ботулизм — тяжёлая пищевая интоксикация, связанная с действием ботулотоксина. Заболевание требует быстрой реакции, поэтому при подозрении обычно сразу проводят эпидрасследование, ищут возможный продукт-источник и устанавливают круг контактных лиц.