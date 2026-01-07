Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем низовые структуры мэрии Москвы пытаются подставить Сергея Собянина из-за снега
Выживание тихоходок связано с окислением аминокислоты цистеина — Popular Science
Японская Toho Gas подчеркнула значимость поставок СПГ из России
Игровое поле патолли из мозаики выявили в Гватемале
Холостой прогрев двигателя увеличивает износ и расход топлива — вывод Actualno
Азербайджан планирует значительно увеличить экспорт газа
Снижение курса доллара не всегда приводит к падению цен на автомобили — Коротков
В Малави нашли самую раннюю преднамеренную кремацию человека — археолог Томпсон
Агрессивное вождение связывают с чувством безопасности в авто – психолог Твардовская

Берлин в темноте, а они были на теннисном корте: приоритеты городских властей вызвали бурю возмущения

Берлин остался без света, школы закрылись, а власти играли в теннис — Tagesspiegel
Экономика

В Берлине продолжают обсуждать поведение городских властей во время масштабного отключения электричества на юго-западе столицы в субботу. 

Электрощиток при отключении света
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Электрощиток при отключении света

История вызвала волну вопросов о том, как в тот день была организована работа по реагированию на чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Что произошло: теннис в день блэкаута

По данным издания, в субботу днём, когда часть районов Берлина осталась без электричества, правящий бургомистр Кай Вегнер и сенатор Катарина Гюнтер-Вюнш поехали играть в теннис. Официально они состоят в отношениях с осени 2023 года.

При этом сама Гюнтер-Вюнш, как отмечает Tagesspiegel, сначала отказалась обсуждать тему, сославшись на занятость, а затем подтверждать совместную тренировку публично не стала.

О совместном визите в теннисный зал сообщили другие посетители: несколько человек утверждали, что видели пару в спорткомплексе.

Управление кризисом на "паузе"

В подобных ситуациях власти должны демонстрировать максимальную вовлеченность: присутствие в зоне проблемы с регулярными публичными обновлениями.

Подчёркивается, что в выходные и последующие дни Гюнтер-Вюнш, как кризисному управленцу, необходимо было действовать: из-за отсутствия электричества и отопления примерно 20 школ и множество детских садов закрылись до следующего понедельника. Вегнер же утверждает, что "заперся в своём домашнем офисе и координировал". 

Для многих берлинцев это стало тестом на то, как городское руководство расставляет приоритеты и объясняет свои действия.

Известно, что 3 января отключение электричества затронуло более 45 000 домов и около 2200 предприятий на юго-западе Берлина (Германия). Причиной стал пожар на кабельном мосту через канал Тельтов, полиция начала расследование по подозрению в поджоге.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Недвижимость
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci
Наука и техника
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci
Аэрофритюрницы всё чаще заменяют микроволновки на домашних кухнях
Недвижимость
Аэрофритюрницы всё чаще заменяют микроволновки на домашних кухнях
Популярное
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской

Шоколадный заварной крем с какао — удобная альтернатива вариантам на творожном сыре, подходящая для тортов, эклеров и аккуратного декора.

Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Последние материалы
Исследование китов помогло объяснить парадокс Пето — профессор Вера Горбунова
Номер в отеле может испортить отпуск за одну ночь
Мел снижает кислотность почвы и подавляет рост мха на газоне — Prima Inspirace
Учёные извлекли ДНК с рисунка Леонардо да Винчи
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Берлин остался без света, школы закрылись, а власти играли в теннис — Tagesspiegel
2026 год делится на 12 ключевых периодов внутренних решений
Керамогранит с имитацией камня заменил плитку под дерево — Aptaerials
Астрономы создали уникальное видео смерти звезды — NASA
Тонкая раскатка теста делает хворост воздушным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.