Берлин в темноте, а они были на теннисном корте: приоритеты городских властей вызвали бурю возмущения

Берлин остался без света, школы закрылись, а власти играли в теннис — Tagesspiegel

В Берлине продолжают обсуждать поведение городских властей во время масштабного отключения электричества на юго-западе столицы в субботу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Электрощиток при отключении света

История вызвала волну вопросов о том, как в тот день была организована работа по реагированию на чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Что произошло: теннис в день блэкаута

По данным издания, в субботу днём, когда часть районов Берлина осталась без электричества, правящий бургомистр Кай Вегнер и сенатор Катарина Гюнтер-Вюнш поехали играть в теннис. Официально они состоят в отношениях с осени 2023 года.

При этом сама Гюнтер-Вюнш, как отмечает Tagesspiegel, сначала отказалась обсуждать тему, сославшись на занятость, а затем подтверждать совместную тренировку публично не стала.

О совместном визите в теннисный зал сообщили другие посетители: несколько человек утверждали, что видели пару в спорткомплексе.

Управление кризисом на "паузе"

В подобных ситуациях власти должны демонстрировать максимальную вовлеченность: присутствие в зоне проблемы с регулярными публичными обновлениями.

Подчёркивается, что в выходные и последующие дни Гюнтер-Вюнш, как кризисному управленцу, необходимо было действовать: из-за отсутствия электричества и отопления примерно 20 школ и множество детских садов закрылись до следующего понедельника. Вегнер же утверждает, что "заперся в своём домашнем офисе и координировал".

Для многих берлинцев это стало тестом на то, как городское руководство расставляет приоритеты и объясняет свои действия.

Известно, что 3 января отключение электричества затронуло более 45 000 домов и около 2200 предприятий на юго-западе Берлина (Германия). Причиной стал пожар на кабельном мосту через канал Тельтов, полиция начала расследование по подозрению в поджоге.