Сахалинский СПГ остаётся в игре: японская Toho Gas предупреждает о сложности быстрой замены российских объёмов

Японская Toho Gas не планирует отказываться от российского СПГ и считает поставки с Сахалина важными для стабильности энергоснабжения. Компания параллельно расширяет географию закупок, но признаёт: быстро заменить российские объёмы непросто из-за ограниченного числа альтернативных продавцов.
При этом тема российского топлива остаётся чувствительной — Вашингтон публично призывает Токио сворачивать импорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.
Президент Toho Gas Сатоси Ямадзаки в интервью Kyodo подчеркнул, что компания хочет сохранить закупки энергоносителей с Сахалина ради надёжных поставок.
По его словам, в 2025 году Toho Gas начала покупать СПГ в том числе у Канады, чтобы диверсифицировать источники, но полный отказ от российского топлива он назвал затруднительным: альтернатив на рынке не так много. В перечне поставщиков компании, помимо России, фигурируют США, Австралия, Малайзия и Канада.
Осенью 2025 года глава Минфина США Скотт Бессент публично заявил, что американская администрация ожидает от Японии прекращения импорта российских энергоресурсов.
Японская сторона в ответ продолжала подчёркивать роль российских поставок для энергобезопасности и обещала оценить, что можно сделать с учётом пожеланий Вашингтона.
Позднее премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время контактов с президентом США Дональдом Трампом объясняла, что запрет на импорт российского СПГ для страны проблематичен из-за энергетических потребностей.
