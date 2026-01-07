Сахалинский СПГ остаётся в игре: японская Toho Gas предупреждает о сложности быстрой замены российских объёмов

Японская Toho Gas подчеркнула значимость поставок СПГ из России

Японская Toho Gas не планирует отказываться от российского СПГ и считает поставки с Сахалина важными для стабильности энергоснабжения. Компания параллельно расширяет географию закупок, но признаёт: быстро заменить российские объёмы непросто из-за ограниченного числа альтернативных продавцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ газ

При этом тема российского топлива остаётся чувствительной — Вашингтон публично призывает Токио сворачивать импорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Что заявили в Toho Gas и почему упомянули Сахалин

Президент Toho Gas Сатоси Ямадзаки в интервью Kyodo подчеркнул, что компания хочет сохранить закупки энергоносителей с Сахалина ради надёжных поставок.

По его словам, в 2025 году Toho Gas начала покупать СПГ в том числе у Канады, чтобы диверсифицировать источники, но полный отказ от российского топлива он назвал затруднительным: альтернатив на рынке не так много. В перечне поставщиков компании, помимо России, фигурируют США, Австралия, Малайзия и Канада.

Какой фон создают ожидания США и позиция Токио

Осенью 2025 года глава Минфина США Скотт Бессент публично заявил, что американская администрация ожидает от Японии прекращения импорта российских энергоресурсов.

Японская сторона в ответ продолжала подчёркивать роль российских поставок для энергобезопасности и обещала оценить, что можно сделать с учётом пожеланий Вашингтона.

Позднее премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время контактов с президентом США Дональдом Трампом объясняла, что запрет на импорт российского СПГ для страны проблематичен из-за энергетических потребностей.