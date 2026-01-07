Азербайджан разгоняет экспорт газа: растёт интерес к новым объёмам

Азербайджан планирует значительно увеличить экспорт газа

Азербайджан готовится заметно нарастить экспорт газа и параллельно перестраивает энергетический баланс так, чтобы внутренние потребности всё чаще закрывались за счёт новых источников.

Власти связывают рост поставок сразу с двумя направлениями: увеличением добычи на действующих и новых месторождениях и развитием возобновляемой генерации, которая высвобождает больше топлива для внешних рынков.

В центре планов — проекты на Каспии, где уже создана инфраструктура и есть задел для следующего этапа добычи. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На чём строится стратегия роста экспорта

Президент обозначил логику так: чем больше электроэнергии удастся получать из возобновляемых источников, тем больше газа можно направлять не на внутреннее потребление, а на экспорт. Одновременно страна рассчитывает поднять добычу за счёт расширения действующих проектов и запуска новых этапов.

Среди ключевых направлений Алиев отдельно выделил глубоководную часть блока Азери-Чираг-Гюнешли. Он напомнил, что там, помимо нефти, есть значительные запасы газа в глубоких горизонтах, и выразил ожидание начала добычи уже в этом году.

Какие проекты должны добавить объёмы

Отдельный акцент сделан на Шах-Денизе: по словам Алиева, в ближайшие годы проект войдёт в новый этап "Shah Deniz Compression". Идея компрессии — поддерживать и повышать эффективность добычи по мере усложнения разработки, чтобы получить дополнительные объёмы без запуска "с нуля" нового месторождения, пишет "Интерфакс".

В числе перспективных направлений упомянут Бабек — как проект, который вызывает интерес у инвесторов и рассматривается как точка роста в среднесрочной перспективе.

Почему Апшерон важен для экспорта

Алиев отметил и месторождение Апшерон: сейчас оно находится на первой стадии разработки, а весь добываемый газ используется внутри страны. При запуске второй фазы, как ожидается, объёмы добычи можно будет увеличить втрое, и тогда появится ресурс именно для экспорта.

Президент также обозначил ориентиры по срокам: старт добычи на втором этапе Апшерона планируется к 2028-2029 годам, что должно обеспечить минимум 4,5 млрд кубометров газа в год. Работа по Шах-Денизу, по его словам, продолжается: осенью прошлого года началось строительство новой компрессорной платформы.