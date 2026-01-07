Валютный фокус: как курс доллара на самом деле влияет на цены новых автомобилей

Снижение курса доллара не всегда приводит к падению цен на автомобили — Коротков

Цены в автобизнесе обычно "догоняют" валюту с паузой — и чаще всего снижаются не так заметно, как хотелось бы покупателям.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автосалон

Об этом рассказал руководитель проекта Likvi.com Александр Коротков в комментарии для "За рулём".

Почему цены на новые автомобили не падают сразу

По словам эксперта, рынок реагирует на валютные изменения инерционно. Производители и поставщики работают по долгосрочным контрактам, а в себестоимости многих моделей остаётся высокая доля импортных запчастей. Плюс сохраняются значимые расходы на логистику.

Автосалоны, как отмечает Коротков, не пересчитывают прайс-листы ежедневно. Поэтому даже при ощутимом движении курса коррекция цен идёт постепенно, а не "в тот же день".

На какие машины доллар влияет сильнее, а на какие — почти нет

Самый заметный эффект возможен у моделей, где велика доля импортных компонентов. В первую очередь это некоторые автомобили среднего класса и премиум-сегмента — там закупки и комплектующие чаще привязаны к валюте.

Бюджетные машины с высокой локализацией, наоборот, зависят от доллара меньше: часть затрат формируется внутри страны, и влияние курса становится слабее.

Насколько может подешеветь импортный автомобиль

Даже резкое ослабление доллара, по оценке эксперта, обычно даёт умеренный эффект. В среднем снижение цен на импортные новые авто составляет порядка 3-7%, и то не всегда сразу. Это связано с тем, что на итоговый ценник влияет не только валюта, но и налоги, логистика и политика дилеров.