Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Малави нашли самую раннюю преднамеренную кремацию человека — археолог Томпсон
Агрессивное вождение связывают с чувством безопасности в авто – психолог Твардовская
Капитан Alaska Airlines требует компенсацию от Boeing за инцидент с 737 Max
Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology
Зимние прогулки снижают заболеваемость ОРВИ на 30–50% — терапевт Бурнацкая
Долголетие гренландских китов связано с точным ремонтом ДНК — исследование Earth
Россия заняла седьмую строчку в мире по игристому вину — ООН Comtrade
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов

Валютный фокус: как курс доллара на самом деле влияет на цены новых автомобилей

Снижение курса доллара не всегда приводит к падению цен на автомобили — Коротков
Экономика

Цены в автобизнесе обычно "догоняют" валюту с паузой — и чаще всего снижаются не так заметно, как хотелось бы покупателям.

автосалон
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автосалон

Об этом рассказал руководитель проекта Likvi.com Александр Коротков в комментарии для "За рулём".

Почему цены на новые автомобили не падают сразу

По словам эксперта, рынок реагирует на валютные изменения инерционно. Производители и поставщики работают по долгосрочным контрактам, а в себестоимости многих моделей остаётся высокая доля импортных запчастей. Плюс сохраняются значимые расходы на логистику.

Автосалоны, как отмечает Коротков, не пересчитывают прайс-листы ежедневно. Поэтому даже при ощутимом движении курса коррекция цен идёт постепенно, а не "в тот же день".

На какие машины доллар влияет сильнее, а на какие — почти нет

Самый заметный эффект возможен у моделей, где велика доля импортных компонентов. В первую очередь это некоторые автомобили среднего класса и премиум-сегмента — там закупки и комплектующие чаще привязаны к валюте.

Бюджетные машины с высокой локализацией, наоборот, зависят от доллара меньше: часть затрат формируется внутри страны, и влияние курса становится слабее.

Насколько может подешеветь импортный автомобиль

Даже резкое ослабление доллара, по оценке эксперта, обычно даёт умеренный эффект. В среднем снижение цен на импортные новые авто составляет порядка 3-7%, и то не всегда сразу. Это связано с тем, что на итоговый ценник влияет не только валюта, но и налоги, логистика и политика дилеров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Последние материалы
Холодный макияж вытесняет тёплые оттенки в трендах 2026 года — iGlanc
В Малави нашли самую раннюю преднамеренную кремацию человека — археолог Томпсон
Женщины после 36 лет испытывают более частые и качественные оргазмы — Natural Cycles
Стеновые панели заменяют краску и самоклеящуюся плитку
Средневековую деревню Сен-Гийем-ле-Дезер сохранили в ущелье Эро
Шины Continental передают данные о состоянии на смартфон — AutoŽivě.cz
В Индии нашли живую лягушку с растущим грибом Mycena — исследователь Хардер
астрономы обнаружили облако Cloud-9 без звёзд и с тёмной материей — Popsci
Георгины и другие луковицы можно оставить в земле зимой при мягком климате
Агрессивное вождение связывают с чувством безопасности в авто – психолог Твардовская
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.