Дверная заглушка сорвалась на высоте, а удар пришёлся по экипажу: капитан Alaska Airlines подал в суд против Boeing

Капитан Alaska Airlines требует компенсацию от Boeing за инцидент с 737 Max

Капитан рейса Alaska Airlines 1282 Брэндон Фишер решил добиваться компенсации в суде после громкого инцидента с Boeing 737 Max, когда в полёте оторвалась дверная заглушка.

Фото: jetphotos.com by KirkXWB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Boeing 737

В иске он утверждает, что после происшествия производитель пытался переложить ответственность на пилотов. Также подробно описываются выводы расследования о производственных недочётах и проблемах с документацией работ. Об этом сообщает Business Insider.

Что произошло на рейсе 1282 и почему дело дошло до суда

Иск подан в суд штата Орегон: капитан требует 10 млн долларов компенсации. Речь идёт о рейсе в январе 2024 года, который совершался из Портленда в Онтарио (Калифорния), но на высоте около 4870 метров у самолёта Boeing 737 Max оторвалась заглушка двери — панель, закрывающая деактивированный аварийный выход.

Экипаж объявил чрезвычайную ситуацию и снизился до высоты примерно 3048 метров, чтобы обеспечить пассажирам и членам экипажа возможность нормально дышать без дополнительного кислорода. После этого самолёт выполнил экстренную посадку.

Что показало расследование и при чём здесь болты

Расследование Национального совета по безопасности на транспорте установило: на заводе Boeing самолёт был выпущен без ключевых болтов, которые должны были фиксировать дверную заглушку. Фюзеляж поступил от поставщика Spirit AeroSystems с повреждёнными заклёпками; заглушку снимали для ремонта, но болты, как следует из выводов, не вернули на место. Отдельно подчёркивается проблема с документацией: работа была оформлена ненадлежащим образом, из-за чего не состоялась проверка, которая могла бы выявить отсутствие крепежа.

Spirit AeroSystems указана ответчиком и в иске Фишера. Также упоминается, что Boeing завершил сделку по приобретению большей части Spirit, объясняя это желанием усилить контроль над цепочкой поставок.

Почему Фишер считает, что Boeing "переводил стрелки" на пилотов

В иске указывается, что при защите коллективного иска, связанного с инцидентом, Boeing отрицал ответственность, заявляя, что его продукция могла быть "неправильно обслуживалась или использовалась не по назначению" третьими лицами. По версии Фишера, такие формулировки выглядели как попытка сделать пилотов удобной целью.

Отдельная часть требований связана с моральным ущербом: в иске говорится об эмоциональном стрессе