Игристое перестало быть новогодним: импорт растёт там, где пузырьки стали повседневной привычкой

Экономика

Импорт игристого вина в мире всё заметнее смещается в сторону крупных потребительских рынков, где напиток давно стал частью повседневной культуры и праздничных сезонов. По итогам первых девяти месяцев 2025 года лидеры по закупкам вновь подтвердили свои позиции, а Европа сохранила сильное присутствие в топ-10.

игристое вино
Фото: pxhere
игристое вино

Россия тоже попала в десятку, хотя не вошла в первую пятёрку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные и платформу ООН Comtrade.

Кто больше всего покупает игристое вино

Лидером по импорту игристого вина за январь-сентябрь 2025 года стали США: закупки составили 1,04 млрд долларов. На втором месте оказалась Великобритания с 847,7 млн долларов, а третью строчку заняла Япония — 528,1 млн долларов.

В европейской части рейтинга заметнее всего выделяются Германия (352,2 млн), Бельгия (266,9 млн) и Италия (204,1 млн). Эти страны традиционно остаются крупными игроками по игристому — как за счёт внутреннего спроса, так и благодаря развитой культуре потребления.

Какое место заняла Россия и кто закрыл десятку

Россия заняла седьмое место: по расчётам РИА Новости, импорт игристого вина за девять месяцев достиг более 189,4 млн долларов. Вслед за ней в топ-10 вошли Швейцария (172,3 млн), Швеция (161,1 млн) и Австралия (156,5 млн).

Почему игристое стабильно растёт в импорте

Игристое вино воспринимается не только как "новогодний" напиток: во многих странах оно давно закрепилось в ресторанах, барах, на бранчах и домашних встречах. На динамику также влияет разнообразие категорий — от классического шампанского до просекко, кавы и других стилей, которые отличаются по цене, уровню сахара и гастрономическим сочетаниям.

Поэтому для импорта важны сразу несколько факторов: привычка покупать игристое круглый год, удобный формат бутылки, а также спрос со стороны HoReCa и розницы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
