Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
7 января усиливает потребность в замедлении и самоконтроле
В 2026 году советуют сочетать проверенные и новые гибриды томатов
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women

Нефтяной передел: гигантские активы ЛУКОЙЛа уйдут компаниям Chevron и Quantum Energy Partners

ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Экономика

Сделка вокруг зарубежных активов ЛУКОЙЛа может стать одной из самых заметных на нефтегазовом рынке. К торгам готовится консорциум, в котором сошлись крупная нефтяная корпорация и частный инвестфонд. На фоне санкций и лицензий Минфина США процесс продажи выглядит как редкий пример "разморозки" международного бизнеса при жёстких ограничениях.

Лукойл
Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лукойл

Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times (FT).

Кто претендует на зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Как сообщает FT со ссылкой на источники, Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединяются для участия в торгах по покупке международных активов ЛУКОЙЛа, оценка которых составляет около $22 млрд. По информации издания, если сделка состоится, партнёры намерены разделить приобретённые активы между собой.

Интерес Chevron к таким активам обсуждается не впервые. Reuters в ноябре 2025 года сообщал, что компания изучает возможность покупки зарубежного бизнеса ЛУКОЙЛа. В середине декабря того же года агентство также писало, что саудовская Midad Energy входит в число основных претендентов на международные активы российской нефтяной компании.

Почему ЛУКОЙЛ решил продать международный бизнес

По сообщению Reuters, решение о продаже зарубежных активов связано с санкциями США. В конце октября Минфин США ввёл ограничения против ЛУКОЙЛа и "Роснефти", объяснив меры "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе".

Позднее ведомство выдало лицензию, разрешающую сделки по продаже международного бизнеса ЛУКОЙЛа, что и открыло юридическое окно для переговоров и торгов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
Бактерии в стиральной машине вызывают запах чистого белья — Southern Living
Антарктические вулканы пробуждаются из-за дегляциации — Science&Vie
Плащеносная акула вынашивает потомство до 3,5 лет
Масло шиповника уменьшает морщины и улучшает тон кожи — Folha Vitoria
Весы склонны прощать ради сохранения гармонии
В России с 9 января вводят штрафы за тонировку для временно ввезённых авто
Окрашивание colour melting стало главным трендом волос 2026 года
Декоративная штукатурка с использованием ткани позволяет создать рельефную стену
Пивной гуляш с мясом томят в соусе из темного пива 1 час
Зимний посев позволяет получить раннее и пышное цветение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.