Нефтяной передел: гигантские активы ЛУКОЙЛа уйдут компаниям Chevron и Quantum Energy Partners

ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов

Сделка вокруг зарубежных активов ЛУКОЙЛа может стать одной из самых заметных на нефтегазовом рынке. К торгам готовится консорциум, в котором сошлись крупная нефтяная корпорация и частный инвестфонд. На фоне санкций и лицензий Минфина США процесс продажи выглядит как редкий пример "разморозки" международного бизнеса при жёстких ограничениях.

Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лукойл

Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times (FT).

Кто претендует на зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Как сообщает FT со ссылкой на источники, Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединяются для участия в торгах по покупке международных активов ЛУКОЙЛа, оценка которых составляет около $22 млрд. По информации издания, если сделка состоится, партнёры намерены разделить приобретённые активы между собой.

Интерес Chevron к таким активам обсуждается не впервые. Reuters в ноябре 2025 года сообщал, что компания изучает возможность покупки зарубежного бизнеса ЛУКОЙЛа. В середине декабря того же года агентство также писало, что саудовская Midad Energy входит в число основных претендентов на международные активы российской нефтяной компании.

Почему ЛУКОЙЛ решил продать международный бизнес

По сообщению Reuters, решение о продаже зарубежных активов связано с санкциями США. В конце октября Минфин США ввёл ограничения против ЛУКОЙЛа и "Роснефти", объяснив меры "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе".

Позднее ведомство выдало лицензию, разрешающую сделки по продаже международного бизнеса ЛУКОЙЛа, что и открыло юридическое окно для переговоров и торгов.