Нефтяной передел: гигантские активы ЛУКОЙЛа уйдут компаниям Chevron и Quantum Energy Partners

Сделка вокруг зарубежных активов ЛУКОЙЛа может стать одной из самых заметных на нефтегазовом рынке. К торгам готовится консорциум, в котором сошлись крупная нефтяная корпорация и частный инвестфонд. На фоне санкций и лицензий Минфина США процесс продажи выглядит как редкий пример "разморозки" международного бизнеса при жёстких ограничениях.
Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times (FT).
Как сообщает FT со ссылкой на источники, Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединяются для участия в торгах по покупке международных активов ЛУКОЙЛа, оценка которых составляет около $22 млрд. По информации издания, если сделка состоится, партнёры намерены разделить приобретённые активы между собой.
Интерес Chevron к таким активам обсуждается не впервые. Reuters в ноябре 2025 года сообщал, что компания изучает возможность покупки зарубежного бизнеса ЛУКОЙЛа. В середине декабря того же года агентство также писало, что саудовская Midad Energy входит в число основных претендентов на международные активы российской нефтяной компании.
По сообщению Reuters, решение о продаже зарубежных активов связано с санкциями США. В конце октября Минфин США ввёл ограничения против ЛУКОЙЛа и "Роснефти", объяснив меры "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе".
Позднее ведомство выдало лицензию, разрешающую сделки по продаже международного бизнеса ЛУКОЙЛа, что и открыло юридическое окно для переговоров и торгов.
