Драгоценный тренд: какие страны стали главными покупателями золота

Центральные банки снова поддержали спрос на золото, показав заметные покупки в конце 2025 года. По данным Всемирного совета по золоту, в ноябре регуляторы приобрели десятки тонн драгоценного металла, сохранив высокий темп.

Фото: www.freepik.com by xb100 is licensed under Free More info Мешочек с монетами

При этом по сравнению с октябрём объём немного снизился, но всё равно выглядел уверенно на фоне других месяцев года. Об этом говорится в отчёте World Gold Council (WGC).

Сколько золота купили центробанки и как изменился темп

В ноябре 2025 года мировые центробанки купили 45 тонн золота. В WGC отмечают: показатель оказался чуть ниже октябрьского, однако остался высоким относительно большинства месяцев 2025 года.

Спрос со стороны регуляторов в ноябре, по оценке совета, сохранялся стабильным. Совокупные покупки с начала года к ноябрю составили 297 тонн, и это ниже результатов за аналогичный период.

Кто был самым активным покупателем в ноябре

Лидерами по наращиванию запасов стали Польша и Бразилия. Польский центробанк увеличил покупки на 12 тонн, Бразилия — на 11 тонн.

Заметный вклад также внесли Узбекистан (+10 тонн), Казахстан (+8 тонн), Киргизия (+2 тонны) и Чехия (+2 тонны). Китай и Индонезия прибавили по 1 тонне каждый, что тоже отразилось в статистике месяца, пишет ТАСС.