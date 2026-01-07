Денежный дождь: в каких регионах лотерейные билеты принесли баснословные выигрыши

Итоги лотерейного года показали, что крупные выплаты чаще всего концентрировались в нескольких регионах. В отдельных субъектах суммарные выигрыши исчислялись сотнями миллионов рублей, а число новых миллионеров заметно выросло.
При этом в топ попали как мегаполисы, так и регионы с высоким интересом к тиражам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда "Национальная Лотерея".
Лидером по общей сумме выигрышей стала Москва: жители столицы получили почти 328 млн рублей, а количество лотерейных миллионеров за год достигло 17 человек.
На второй позиции оказался Ханты-Мансийский автономный округ. По данным оператора, совокупный объём выигрышей там превысил 318 млн рублей, а число новых миллионеров составило пять.
Третье место заняла Московская область. Суммарные выигрыши в Подмосковье превысили 289 млн рублей, при этом миллионерами стали 36 участников.
В пятёрку субъектов РФ с наибольшими суммами выигрышей также вошли Санкт-Петербург (240 млн рублей) и Краснодарский край (188 млн рублей).
Далее, по информации "Национальной Лотереи", в десятку вошли Челябинская область (162 млн рублей), Башкирия (125 млн рублей), Новосибирская область (120 млн рублей), Свердловская область (103 млн рублей) и Ростовская область (98 млн рублей). Эти цифры отражают общий объём призов по итогам года и показывают, где активность участников принесла наиболее заметный финансовый результат.
Если сопоставить лидеров по общему объёму выигрышей, заметно, что разрыв между первой и второй строчкой минимальный, а дальше распределение становится более плавным.
Москва — почти 328 млн рублей (17 миллионеров).
Ханты-Мансийский автономный округ — более 318 млн рублей (5 миллионеров).
Московская область — более 289 млн рублей (36 миллионеров).
Санкт-Петербург — 240 млн рублей.
Краснодарский край — 188 млн рублей.
