$500 млн облигаций Telegram выпали из оборота в России: санкционный режим сломал привычную схему выплат

Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Экономика

Финансовые инструменты Telegram столкнулись с ограничениями, о которых инвесторы узнали уже постфактум. Часть долговых обязательств компании оказалась недоступной для операций в России на фоне санкционного режима.

Человек, использующий Telegram
Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Человек, использующий Telegram

Речь идёт о сумме, сопоставимой с бюджетами крупных технологических сделок. Об этом пишет Financial Times.

Что произошло с облигациями Telegram

Как сообщает издание, около 500 млн долларов в облигациях Telegram были фактически заблокированы на территории России. Причина — западные санкции, введённые против Москвы, которые затронули инфраструктуру расчётов и хранения ценных бумаг.

Telegram в разные годы проводил несколько выпусков облигаций. В частности, в мае 2025 года компания разместила долговые бумаги на сумму 1,7 млрд долларов, чтобы рефинансировать ранее взятые обязательства. По данным FT, значительную часть облигаций со сроком погашения в 2026 году компания выкупила заранее, однако оставшаяся доля долга "застряла" в российской финансовой системе.

Роль НРД и санкционных ограничений

Заблокированные бумаги хранятся в Национальном расчётном депозитарии (НРД), который после введения санкций ЕС, США и Великобритании оказался ограничен в международных расчётах. Именно это, по информации источников Financial Times, и сделало невозможными стандартные операции с облигациями.

Telegram, как утверждает газета, уведомил инвесторов о намерении погасить эти бумаги в установленный срок. При этом компания указала, что фактическая возможность выплат российским держателям будет зависеть не от неё напрямую, а от решений платёжного агента и депозитария, участвующих в цепочке расчётов.

На данный момент официальных заявлений от Telegram по поводу замороженных облигаций не поступало.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
