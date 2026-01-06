Финансовая стабильность после 50+: какие изменения ждут более 7 миллионов работающих пенсионеров

В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров

Рынок труда в России постепенно подстраивается под тех, кто не хочет уходить «в тень» после выхода на пенсию. Власти предлагают расширять форматы занятости, которые проще совмещать со здоровьем, семейными делами и привычным ритмом жизни.

Речь идёт о надомной, временной и гибкой работе для старшего поколения. Об этом сообщает ТАСС.

Что именно заложили в правительственный план

В утверждённом правительством плане предусмотрено развитие разных форм занятости для граждан старшего возраста, включая работу из дома и варианты с неполной нагрузкой. Чтобы цель не осталась на бумаге, регионам поручают запускать профильные проекты и мероприятия, а также ежегодно отчитываться о результатах в Минтруд России.

Отдельный блок — обучение. Планируется организовывать профессиональную подготовку для граждан 50+ и людей предпенсионного возраста, а также предоставлять дополнительное профобразование при государственной поддержке. Логика простая: новые навыки повышают шансы найти подходящую занятость, особенно там, где востребованы цифровые инструменты и дистанционный формат.

Зачем это делают и как это связано с цифрами

Заявленная цель мер — улучшение качества жизни и финансовой устойчивости граждан старшего поколения. При этом часть пенсионеров и так остаётся в экономике: по данным Социального фонда России, на 1 сентября 2025 года в стране насчитывалось 40,7 млн пенсионеров, из них продолжали работать 7,45 млн — это более 18%.

На практике ставка на гибкость может быть полезной в ситуациях, когда полный рабочий день становится слишком тяжёлым, но опыт и квалификация по-прежнему востребованы. Сюда же подходят варианты с проектной занятостью, частичной занятостью, удалённой работой, а также подработками в сезонных сферах.