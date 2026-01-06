Арест Мадуро обернулся взрывом популярности для Nike: реклама спортивного комплекта без рекламы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика
Фотография с задержанным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро неожиданно стала поводом для модного ажиотажа. Пользователи быстро распознали на снимке серый комплект Nike.
 
В итоге спрос на эту линейку заметно подскочил — вплоть до распродажи отдельных позиций в онлайн-магазине. Об этом сообщает Business Insider.

Как один снимок превратился в "рекламу без рекламы"

По данным Google Trends, после публикации резко выросло число запросов "Nike Tech" в Google. Параллельно оживилось и обсуждение в соцсетях.

Nike
Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nike

По оценке PeakMetrics, с 3 по 5 января Nike Tech упоминался более чем в 5000 постов в день. Для сравнения: с 1 ноября по 31 декабря средний показатель составлял около 325 постов в день.

На утро понедельника флисовый комплект Nike Tech на молнии, похожая на ту, что на фото, была распродана на сайте Nike в США в нескольких размерах. Компания Nike от комментариев отказалась.

Сравнение: "вирусный инфоповод" и обычная реклама бренда

Вирусный эффект работает иначе, чем классическая кампания. Рекламу аудитория заранее считывает как продвижение, а здесь поводом стал новостной снимок — и обсуждение выглядело "самопроизвольным". При этом результат для бренда похож: рост внимания, всплеск поисковых запросов и ускорение продаж отдельных позиций.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
