Гривна в свободном падении: кому выгоден слабый курс

Гривна обновила исторический минимум, достигнув отметки 42,42 за доллар

Гривна снова обновила исторический минимум к доллару, и это уже заметно в повседневных расчетах — от импортных товаров до валютных сбережений. Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует очередное ослабление официального курса.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг США и Украины

Новый минимум и что именно изменилось

Национальный банк Украины установил официальный курс 42,42 гривны за доллар — это новый исторический минимум. Предыдущий рекорд был 26 ноября 2025 года: 42,40 гривны за доллар.

"Психологическую" отметку 42 гривны украинская валюта впервые преодолела в начале января прошлого года, но затем курс ненадолго отступил. Во второй раз этот уровень был достигнут в конце октября, после чего ослабление продолжилось.

Почему давление на курс сохраняется

На ослаблении гривны настаивают кредиторы Киева из Международного валютного фонда. Их логика заключается в том, что более слабая национальная валюта увеличивает гривневые поступления в бюджет от экспорта, таможенных платежей и — что важно — от помощи западных партнеров, которая поступает в долларах и евро, пишет ТАСС.

При этом НБУ уже проходил этап жесткого удержания курса. С 24 февраля 2022 года регулятор фиксировал курс на уровне 29,25 гривны за доллар, однако с 21 июля 2022 года гривну девальвировали на 25%.