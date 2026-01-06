Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Морозы наступают — счета растут: как в Британии спасаются от холода без ущерба для кошелька

Британцам раскрыли хитрый способ сохранить тепло в доме и сократить расходы — The Sun
Экономика

Зимняя погода в Великобритании резко ухудшилась: снег и гололёд уже мешают привычному ритму, а впереди — новые осадки и заметное похолодание до -12 °C.

Отопление
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Отопление

На этом фоне всё больше людей остаются дома и чаще включают отопление, что обычно сразу отражается на счетах, пишет The Sun.

Советы по сохранению тепла

Эксперт British Gas Джессика Рострон предлагает на короткое время оставить дверцу духовки приоткрытой, чтобы остаточное тепло ушло в кухню.

"Как только ужин готов, мы закрываем дверцу. Но зачем терять тепло? Оставьте дверцу духовки открытой, чтобы тепло медленно распространялось по кухне", — объясняет инженер по интеллектуальным источникам энергии Джессика Рострон.

Важно, что речь идёт именно о выключенной духовке: держать её включённой ради обогрева специалист не предлагает.

Как меньше терять тепло ночью

Джессика Рострон также советует не открывать шторы в холодные зимние ночи: так тепло остается внутри помещения, а в комнате дольше сохраняется комфорт.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
