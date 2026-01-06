Морозы наступают — счета растут: как в Британии спасаются от холода без ущерба для кошелька

Зимняя погода в Великобритании резко ухудшилась: снег и гололёд уже мешают привычному ритму, а впереди — новые осадки и заметное похолодание до -12 °C.
На этом фоне всё больше людей остаются дома и чаще включают отопление, что обычно сразу отражается на счетах, пишет The Sun.
Эксперт British Gas Джессика Рострон предлагает на короткое время оставить дверцу духовки приоткрытой, чтобы остаточное тепло ушло в кухню.
"Как только ужин готов, мы закрываем дверцу. Но зачем терять тепло? Оставьте дверцу духовки открытой, чтобы тепло медленно распространялось по кухне", — объясняет инженер по интеллектуальным источникам энергии Джессика Рострон.
Важно, что речь идёт именно о выключенной духовке: держать её включённой ради обогрева специалист не предлагает.
Джессика Рострон также советует не открывать шторы в холодные зимние ночи: так тепло остается внутри помещения, а в комнате дольше сохраняется комфорт.
Узнайте, как обычная ходьба может стать вашим секретным оружием в борьбе с жиром на животе после 60. Простые шаги к стройности и здоровью.