Европейский бар годами избегал проверок? Трагедия в Кран-Монтане выявила системные проблемы с безопасностью на курорте

В швейцарском баре Le Constellation проверок пожарной безопасности не было годами

Трагедия на швейцарском горном курорте Кран-Монтаны подняла острый вопрос: как так получилось, что заведение с большим потоком гостей годами оставалось без контроля. Пожар в баре Le Constellation вспыхнул в канун Нового года и унес жизни 40 человек.

Местная администрация признала, что проверки пожарной безопасности там не проводились длительное время, пишет CNN.

Что известно о проверках и позиции муниципалитета

Мэр Кран-Монтаны Николя Феро заявил, что последняя проверка пожарной безопасности в баре Le Constellation датируется 2019 годом. По его словам, совет признаёт проблему и не пытается от неё отстраниться.

При этом мэр указал на регламентный порядок: сотрудники муниципалитета должны ежегодно инспектировать такие места, как бары, и отдельно оценивать помещения, которые потенциально могут стать очагом возгорания.

Почему история вызвала широкий резонанс

Зимние курорты — это всегда плотный туристический трафик, рестораны и бары с высокой загрузкой, а в праздники — особенно.

Для путешественников такие места обычно ассоциируются с отдыхом, но именно массовые мероприятия увеличивают риски: важно, чтобы работали эвакуационные выходы, сигнализация, а персонал понимал порядок действий.