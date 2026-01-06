Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Европейский бар годами избегал проверок? Трагедия в Кран-Монтане выявила системные проблемы с безопасностью на курорте

В швейцарском баре Le Constellation проверок пожарной безопасности не было годами
Экономика

Трагедия на швейцарском горном курорте Кран-Монтаны подняла острый вопрос: как так получилось, что заведение с большим потоком гостей годами оставалось без контроля. Пожар в баре Le Constellation вспыхнул в канун Нового года и унес жизни 40 человек.

Горнолыжный курорт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горнолыжный курорт

Местная администрация признала, что проверки пожарной безопасности там не проводились длительное время, пишет CNN.

Что известно о проверках и позиции муниципалитета

Мэр Кран-Монтаны Николя Феро заявил, что последняя проверка пожарной безопасности в баре Le Constellation датируется 2019 годом. По его словам, совет признаёт проблему и не пытается от неё отстраниться.

При этом мэр указал на регламентный порядок: сотрудники муниципалитета должны ежегодно инспектировать такие места, как бары, и отдельно оценивать помещения, которые потенциально могут стать очагом возгорания.

Почему история вызвала широкий резонанс

Зимние курорты — это всегда плотный туристический трафик, рестораны и бары с высокой загрузкой, а в праздники — особенно.

Для путешественников такие места обычно ассоциируются с отдыхом, но именно массовые мероприятия увеличивают риски: важно, чтобы работали эвакуационные выходы, сигнализация, а персонал понимал порядок действий. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
