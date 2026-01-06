Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Овощной аттракцион щедрости: цены на борщевой набор снизились

Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Экономика

Цены на привычные овощи для домашнего борща в 2025 году заметно снизились, и это редкий случай, когда "корзина повседневности" становится легче для кошелька. Больше всего подешевели капуста и картофель — продукты, которые покупают круглый год и часто берут впрок.

Борщ
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщ

В "борщевом наборе" падение цен затронуло все позиции, хотя темпы снижения у каждого овоща разные. Об этом сообщает ТАСС.

Что подешевело сильнее всего

Ассоциация "Руспродсоюз" приводит данные по состоянию на 15 декабря. По их оценке, сильнее остальных снизились цены на капусту (минус 27,7% за год) и картофель (минус 24,2%). Лук подешевел на 18%, свёкла — на 15,2%, морковь — на 9%.

Почему динамика цен могла стать мягче

Овощи "борщевого набора" сильно зависят от урожая, качества хранения и логистики. Когда сезон складывается удачно, на рынке появляется больше продукции, и конкуренция становится жёстче — это обычно отражается на ценниках.

Вторая важная часть — работа производителей и поставщиков: если они удерживают отпускные цены и стабильнее выстраивают поставки, скачков меньше и в рознице.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
