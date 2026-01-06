Овощной аттракцион щедрости: цены на борщевой набор снизились

Цены на привычные овощи для домашнего борща в 2025 году заметно снизились, и это редкий случай, когда "корзина повседневности" становится легче для кошелька. Больше всего подешевели капуста и картофель — продукты, которые покупают круглый год и часто берут впрок.
В "борщевом наборе" падение цен затронуло все позиции, хотя темпы снижения у каждого овоща разные. Об этом сообщает ТАСС.
Ассоциация "Руспродсоюз" приводит данные по состоянию на 15 декабря. По их оценке, сильнее остальных снизились цены на капусту (минус 27,7% за год) и картофель (минус 24,2%). Лук подешевел на 18%, свёкла — на 15,2%, морковь — на 9%.
Овощи "борщевого набора" сильно зависят от урожая, качества хранения и логистики. Когда сезон складывается удачно, на рынке появляется больше продукции, и конкуренция становится жёстче — это обычно отражается на ценниках.
Вторая важная часть — работа производителей и поставщиков: если они удерживают отпускные цены и стабильнее выстраивают поставки, скачков меньше и в рознице.
