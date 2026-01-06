В цифрах мощь: Россия раскрыла данные о приросте запасов золота и серебра

В России прирост запасов драгметаллов опережает добычу

В российской статистике по драгоценным металлам появились цифры, которые важны не только для отрасли, но и для рынка в целом. Речь о том, как быстро страна пополняет сырьевую базу на фоне текущей добычи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Капля воды на золоте

Данные затрагивают сразу два ключевых металла — золото и серебро. Об этом сообщил руководитель Роснедр Олег Казанов в интервью РИА Новости.

Что означает "воспроизводство запасов" и почему на него смотрят

Воспроизводство запасов — это когда геологоразведка и постановка новых участков на баланс дают такой прирост, который сопоставим с тем, сколько металла извлекают за год. Для государства это показатель устойчивости сырьевой базы, а для компаний — сигнал, есть ли "задел" под будущие проекты, лицензии и инвестиции в добычу.

В Роснедрах отмечают, что по драгоценным металлам выходят на соотношение, при котором прирост запасов не отстаёт от добычи.

Какие цифры назвали по золоту и серебру

По словам Казанова, прирост запасов золота составил 542 тонны при добыче 477,6 тонны в 2024 году. По серебру соотношение также в пользу прироста. По серебру показатель составил 4,4 тысячи тонн запасов при добыче 2,4 тысячи.

Отдельно приводится и позиция Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых: там сообщили, что прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил почти 900 тонн, а серебра — 2,8 тысячи тонн.