Венгрия, Словакия и Чехия выходят из гарантийной зоны: кредит Украине в 2026 году собирают без их участия

Экономика

Евросоюз планирует начать финансирование Украины в рамках нового крупного кредитного механизма не раньше второй половины 2026 года.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евросоюз

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

Когда Украина получит первые средства

По словам Уйвари, первый транш кредита ЕС на сумму 90 млрд евро будет перечислен не позднее второго полугодия 2026 года. До этого времени Еврокомиссия должна завершить технические и юридические процедуры, связанные с запуском финансового инструмента.

Решение саммита ЕС

Решение о предоставлении кредита было принято 19 декабря 2025 года по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе. Участники встречи:

  • временно отказались от идеи конфискации замороженных российских активов;

  • договорились предоставить Украине кредитное финансирование из бюджета ЕС;

  • определили общий объём программы в 90 млрд евро.

При этом Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении данного кредита.

Реакция стран ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал принятое решение. По его словам, финансовая нагрузка в итоге ляжет на будущие поколения граждан стран ЕС, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
