Венгрия, Словакия и Чехия выходят из гарантийной зоны: кредит Украине в 2026 году собирают без их участия

Евросоюз планирует начать финансирование Украины в рамках нового крупного кредитного механизма не раньше второй половины 2026 года.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари на брифинге в Брюсселе.
По словам Уйвари, первый транш кредита ЕС на сумму 90 млрд евро будет перечислен не позднее второго полугодия 2026 года. До этого времени Еврокомиссия должна завершить технические и юридические процедуры, связанные с запуском финансового инструмента.
Решение о предоставлении кредита было принято 19 декабря 2025 года по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе. Участники встречи:
временно отказались от идеи конфискации замороженных российских активов;
договорились предоставить Украине кредитное финансирование из бюджета ЕС;
определили общий объём программы в 90 млрд евро.
При этом Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении данного кредита.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал принятое решение. По его словам, финансовая нагрузка в итоге ляжет на будущие поколения граждан стран ЕС, пишет РИА Новости.
