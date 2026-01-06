Инфляция в Турции разошлась на два сценария: официальный и альтернативный спорят за реальность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Инфляция в Турции снова стала одной из главных тем для бизнеса и обычных семей. Свежие данные показывают, что цены продолжают расти, хотя месячная динамика выглядит умеренной.

Рука указывает на растущий финансовый график на планшете
Фото: https://unsplash.com by rc.xyz NFT gallery is licensed under Free
Рука указывает на растущий финансовый график на планшете

При этом вокруг реального масштаба подорожания идут споры: альтернативные расчёты дают куда более высокие значения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный Институт статистики Турции.

Что показала официальная статистика за декабрь

По данным турецкого Института статистики, в декабре индекс потребительских цен (CPI) прибавил 0,89% по сравнению с ноябрём. В годовом выражении показатель достиг 30,89%. Такие цифры обычно воспринимаются как ориентир для оценки стоимости жизни: от продуктов и транспорта до услуг и аренды.

Почему оценки ENAG заметно отличаются

Независимая группа экономистов ENAG опубликовала собственные подсчёты и получила более жёсткую картину. По их данным, в декабре цены выросли на 2,11% к предыдущему месяцу, а годовая инфляция, по версии ENAG, составила 56,14%.

На практике такие расхождения означают одно: часть участников рынка и населения ориентируется не только на официальные данные, но и на альтернативные индикаторы, чтобы точнее понимать реальную динамику цен.

Какие ожидания у властей на 2026 год

Ранее представители турецкого руководства говорили о более позитивном сценарии на ближайшую перспективу. Вице-президент Джевдет Йылмаз заявлял, что власти рассчитывают ускорить экономический рост до 3,9% в 2026 году и ждут замедления инфляции до уровня ниже 20%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
