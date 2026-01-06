Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кошелёк похудеет дважды: россиян предупредили о двойном росте цен на коммунальные услуги

В 2026 году россиян ожидает двойное повышение тарифов ЖКХ
Экономика

В 2026 году россияне столкнутся с необычным графиком роста платы за коммунальные услуги: повышение ожидается сразу в два этапа. Первое уже произошло в начале года и затронуло все счета, второе запланировано на осень и может оказаться заметно ощутимее.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

При этом итоговая прибавка будет зависеть от региона и установленного для него предельного индекса. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

Два повышения вместо привычной одной индексации

Первый рост тарифов пришёлся на 1 января. Его связывают с изменением налоговой нагрузки: ставка НДС выросла с 20% до 22%, из-за чего средняя плата за ЖКХ увеличилась примерно на 1,6-1,7%. В наибольшей степени, как уточняется, изменение затронуло тарифы на электроэнергию.

Второй этап индексации перенесли на 1 октября. Ранее повышение чаще проводили с 1 июля, однако теперь дата сдвинута на осень. При этом диапазон роста во втором случае существенно выше — от 8% до 22%: точное значение будет отличаться в зависимости от субъекта РФ, поскольку для каждого региона установлен свой предельный индекс увеличения платы за коммунальные услуги.

Что это значит для семейного бюджета

Двухэтапная схема делает платежи менее предсказуемыми: в начале года рост может показаться умеренным, но осенью счета способны увеличиться сильнее. Особенно внимательно стоит отнестись к расходам домохозяйствам, где высока доля коммунальных платежей, а также тем, кто активно потребляет электроэнергию и пользуется электробытовой техникой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
