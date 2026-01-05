Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил партнеров по правящей коалиции, что немецкую экономику ждет непростой период. Он называет ситуацию критической и говорит, что наступивший год будет "очень сложным".
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.
Канцлер расставляет приоритеты на ближайший год и объясняет, почему экономический блок выходит на первый план. По оценке Мерца, немецкая экономика сталкивается с системными проблемами: производительность остается слишком низкой, а бюрократические и налоговые издержки — слишком высокими. На этом фоне правительство, по его логике, должно сосредоточиться на том, чтобы сделать среду для развития бизнеса и инвестиций более благоприятной.
Отдельно Мерц указывает, что у нынешнего правительства есть результаты в других направлениях. В частности, он отмечает корректировку курса в миграционной политике и связывает это с уже заметными положительными эффектами, но подчеркивает, что экономический кризисный контекст никуда не исчез.
Ключевая задача, сформулированная канцлером, — создать более комфортные условия для экономического развития, чтобы обеспечить стране "рост и рабочие места". Формулировка показывает общий вектор: снижение барьеров, которые тормозят активность, и перевод дискуссии от разовых мер к настройке правил, влияющих на экономику ежедневно.
Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.