Экономика давит на чемоданы: поляки начали массово сворачивать немецкий маршрут

Экономика

Впервые за четверть века миграционный баланс между Польшей и Германией изменился в обратную сторону. В 2024 году страну покинуло больше поляков, чем приехало, что эксперты уже называют началом устойчивой "обратной миграции".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF24.

Что показала статистика миграции

По данным RMF24, в 2024 году миграционное сальдо поляков в Германии стало отрицательным. Страну покинули 88 388 человек, тогда как новых приездов было 76 320, в результате чего разница составила минус 12 068 человек.

Эксперты подчёркивают, что подобная динамика фиксируется впервые за последние 25 лет. До этого Германия оставалась одним из главных направлений трудовой миграции из Польши, а поток в целом был положительным.

Почему поляки начали уезжать из Германии

Ключевой причиной называют ухудшение экономической ситуации. Рост цен, снижение реальных доходов и неопределённость на рынке труда заставляют пересматривать планы даже тех, кто давно обосновался в Германии.

Согласно опросам Института исследований рынка труда и профессий (IAB), поляки чаще других иностранцев задумываются об отъезде. Среди наиболее частых причин они называют именно экономические факторы.

Дискриминация и бюрократия как факторы отъезда

Финансы — не единственный мотив. Представители польских организаций указывают на системные проблемы, с которыми сталкиваются мигранты.

По её словам, речь идёт об антиславянском расизме и структурной дискриминации. Опросы IAB показывают, что 38% респондентов в качестве причины отъезда указали чрезмерную бюрократию, а 17% — дискриминацию. Дополнительным барьером остаётся сложное и длительное признание профессиональных квалификаций, из-за чего карьерный рост для многих оказывается практически недоступным.

Поляки в Германии сегодня

В Германии проживает более 860 тысяч граждан Польши — это пятая по численности группа иностранцев в стране. Если учитывать людей с польскими корнями, их общее число оценивается в 2,2 миллиона.

Эксперты подчёркивают, что польские мигранты считаются интегрированными выше среднего. Они заняты в сферах, где остро не хватает кадров: уход за пожилыми, клининг, медицина, инженерия. Люди с польскими корнями давно стали частью немецкого общества — от работников социальной сферы до публичных фигур, известных всей стране.

Почему Польша снова становится привлекательной

Параллельно с проблемами в Германии растёт привлекательность Польши. Экономика страны развивается, рынок труда становится более разнообразным, а уровень жизни в крупных городах сокращает разрыв с Западной Европой. Кроме того, возвращение на родину означает меньше бюрократии, отсутствие языковых и культурных барьеров и более понятные карьерные перспективы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
