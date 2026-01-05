Туры в Венесуэлу ставят на паузу: продажи и продвижение предлагают приостановить

Туроператорам рекомендовано прекратить продажу туров в Венесуэлу

Ситуация вокруг Венесуэлы резко обострилась, и российские власти официально предупредили о рисках для граждан. Минэкономразвития заявило, что в стране сохраняется угроза безопасности на фоне вооружённых действий США и сообщений о возможных повторных ударах.

Ведомство призвало туристов учитывать развитие событий и действовать максимально осмотрительно. Об этом сообщает Минэкономразвития со ссылкой на официальную информацию посольства России в Каракасе.

Что именно рекомендует Минэкономразвития туристам

Главная рекомендация для россиян — воздержаться от туристических поездок в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки. Речь идёт именно о путешествиях с туристическими целями, когда риски для безопасности сложно контролировать, а ситуация может меняться быстро.

Тем, кто уже находится в Венесуэле, советуют проявлять повышенную осторожность. Также важно следить за сообщениями местных властей и российских дипломатических представительств и строго выполнять их указания. Такой режим «повышенного внимания» обычно подразумевает отказ от необязательных перемещений и готовность оперативно корректировать планы.

Что должны сделать туроператоры и турагенты

Для участников рынка рекомендация сформулирована жёстче: приостановить продвижение и продажу туров и отдельных туристических услуг в Венесуэлу. Отдельно подчёркивается обязанность информировать туристов, которые уже заключили договоры или планируют их заключить, о текущей ситуации и связанных с ней рисках, сообщает РГ.

На практике это означает, что клиентам должны донести официальную позицию государства, чтобы они могли принять осознанное решение — переносить поездку, отказываться от неё или выбирать альтернативное направление.