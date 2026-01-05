Экспортный список уже готов: КамАЗ-65956 планируют отправлять в Армению, Азербайджан, Белоруссию и Киргизию

"КамАЗ" выпустил первый тягач 65956 семейства К5

На "КамАЗе" собрали первый экземпляр новой модели тяжёлого семейства К5 — седельный тягач "КамАЗ-65956". Машина уже сошла с главного сборочного конвейера и проходит обкатку на испытательных стендах — этот этап считается обязательным перед запуском серийного производства.

Фото: @ t.me/pao_kamaz is licensed under free for commercial use "КамАЗ", тягач поколения К5

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в газету "ВЗГЛЯД".

Как прошла сборка и почему это важно для серийного запуска

По словам заместителя начальника отдела анализа эффективности сборки автомобилей Артёма Осипова, сборка "КамАЗ-65956" прошла в штатном режиме и без затруднений. В компании отдельно подчёркивают высокий уровень унификации новинки с уже выпускающейся моделью "КамАЗ-65955" — речь идёт о двигателе, электрооборудовании, системах выпуска, пневматике и топливной системе.

Эта унификация упрощает сразу несколько задач: снижает производственные издержки, делает обслуживание понятнее для сервисов и ускоряет подготовку к серийному выпуску. Запуск серии, как следует из сообщения, намечен на 2026 год.

Чем "КамАЗ-65956" отличается от близкой модели

При общей "родственности" с "КамАЗ-65955" у новой версии есть конструктивные отличия, ориентированные на тяжёлую работу. Среди них — оригинальная конструкция задних крыльев на специальном кронштейне, более высокое седельное устройство и удлинённая база, рассчитанная на установку платформы.

Практический смысл таких изменений — в повышенной приспособленности к перевозке тяжёлых грузов в составе автопоезда. В пресс-релизе подчёркивается, что тягач способен перевозить до 91,5 тонны груза, а также до 80 тонн песка или гравия. Такой профиль делает модель актуальной для промышленных объектов, строек и карьерных работ, где востребованы тяжёлые автопоезда, спецприцепы и самосвальные связки.

Техническая часть: мотор, трансмиссия и запас хода

"КамАЗ-65956" получил 560-сильный двигатель Р6 и 16-ступенчатую механическую коробку передач. В конструкции предусмотрены задние ведущие мосты, а колесная формула — 6х4, что типично для тяжёлых седельных тягачей, рассчитанных на работу с большими массами.

Отдельный акцент — на автономности: топливный бак объёмом 600 литров позволяет дольше работать без дозаправки, что особенно важно на удалённых маршрутах и в карьерах, где простой техники обходится дорого.

Где его планируют использовать и куда поставлять

Модель ориентирована не только на внутренний рынок. "КамАЗ-65956" планируют экспортировать в Армению, Азербайджан, Белоруссию и Киргизию. Такой список выглядит логично для техники, которую используют в строительстве, добыче, дорожных работах и промышленных перевозках — то есть там, где важны тяговые возможности, прочность и наличие сервисной базы.