Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Акцент на внешние ресницы улучшает выразительность глаз после 50 лет — Bovary
Исследование показало роль подводных волн в разрушении гренландских ледников — Earth
Мягкая перезагрузка организма в январе снижает усталость без диет — Marie Claire
В Таиланде нашли останки спинозаврида возрастом 125 млн лет
Химия звёзд Млечного Пути показала роль длительного притока газа — Earth
Апельсиновая кожура подходит для удобрения гортензии и улучшает pH почвы — Actualno
В Японии голубой тунец весом в 243 кг ушёл с молотка за баснословные деньги — AP News
Очистка внутреннего края унитаза уксусом снижает известковый налёт — Malatec
В пирамиде Менкаура нашли две скрытые воздушные полости — профессор Кристиан Гросс

Экспортный список уже готов: КамАЗ-65956 планируют отправлять в Армению, Азербайджан, Белоруссию и Киргизию

"КамАЗ" выпустил первый тягач 65956 семейства К5
Экономика

На "КамАЗе" собрали первый экземпляр новой модели тяжёлого семейства К5 — седельный тягач "КамАЗ-65956". Машина уже сошла с главного сборочного конвейера и проходит обкатку на испытательных стендах — этот этап считается обязательным перед запуском серийного производства.

"КамАЗ", тягач поколения К5
Фото: @ t.me/pao_kamaz is licensed under free for commercial use
"КамАЗ", тягач поколения К5

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в газету "ВЗГЛЯД".

Как прошла сборка и почему это важно для серийного запуска

По словам заместителя начальника отдела анализа эффективности сборки автомобилей Артёма Осипова, сборка "КамАЗ-65956" прошла в штатном режиме и без затруднений. В компании отдельно подчёркивают высокий уровень унификации новинки с уже выпускающейся моделью "КамАЗ-65955" — речь идёт о двигателе, электрооборудовании, системах выпуска, пневматике и топливной системе.

Эта унификация упрощает сразу несколько задач: снижает производственные издержки, делает обслуживание понятнее для сервисов и ускоряет подготовку к серийному выпуску. Запуск серии, как следует из сообщения, намечен на 2026 год.

Чем "КамАЗ-65956" отличается от близкой модели

При общей "родственности" с "КамАЗ-65955" у новой версии есть конструктивные отличия, ориентированные на тяжёлую работу. Среди них — оригинальная конструкция задних крыльев на специальном кронштейне, более высокое седельное устройство и удлинённая база, рассчитанная на установку платформы.

Практический смысл таких изменений — в повышенной приспособленности к перевозке тяжёлых грузов в составе автопоезда. В пресс-релизе подчёркивается, что тягач способен перевозить до 91,5 тонны груза, а также до 80 тонн песка или гравия. Такой профиль делает модель актуальной для промышленных объектов, строек и карьерных работ, где востребованы тяжёлые автопоезда, спецприцепы и самосвальные связки.

Техническая часть: мотор, трансмиссия и запас хода

"КамАЗ-65956" получил 560-сильный двигатель Р6 и 16-ступенчатую механическую коробку передач. В конструкции предусмотрены задние ведущие мосты, а колесная формула — 6х4, что типично для тяжёлых седельных тягачей, рассчитанных на работу с большими массами.

Отдельный акцент — на автономности: топливный бак объёмом 600 литров позволяет дольше работать без дозаправки, что особенно важно на удалённых маршрутах и в карьерах, где простой техники обходится дорого.

Где его планируют использовать и куда поставлять

Модель ориентирована не только на внутренний рынок. "КамАЗ-65956" планируют экспортировать в Армению, Азербайджан, Белоруссию и Киргизию. Такой список выглядит логично для техники, которую используют в строительстве, добыче, дорожных работах и промышленных перевозках — то есть там, где важны тяговые возможности, прочность и наличие сервисной базы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Наука и техника
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Вся сила в сочетании: лайфхак, который создаёт эффект накладных ресниц без салона и лишних усилий
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Последние материалы
Мягкая перезагрузка организма в январе снижает усталость без диет — Marie Claire
В Таиланде нашли останки спинозаврида возрастом 125 млн лет
Метаболический синдром повышает риск ранней деменции на 24% — журнал AAN
Химия звёзд Млечного Пути показала роль длительного притока газа — Earth
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Апельсиновая кожура подходит для удобрения гортензии и улучшает pH почвы — Actualno
Ретро-Меркурий повышает риск ошибок в документах
Венгрия будет мешать ЕС реализовать план по отказу от российских энергоресурсов
В Японии голубой тунец весом в 243 кг ушёл с молотка за баснословные деньги — AP News
Кошки поднимают лапу, чтобы привлечь внимание — зоопсихолог Ван де Кифт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.