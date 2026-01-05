Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Токийский рынок Тоесу устроил шоу на рассвете: лучший тунец года ушёл за миллионы

В Японии голубой тунец весом в 243 кг ушёл с молотка за баснословные деньги — AP News
Экономика

В Токио (Япония) старт года отметили событием, которое каждый раз превращается в шоу: на первом рыбном аукционе разыграли лучший лот сезона.

Гигантский тунец
Фото: commons.wikimedia.org by Stephane-bdc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гигантский тунец

Главной звездой стал голубой тунец весом 243 кг, за которого развернулась особенно жёсткая борьба. В итоге цена достигла рекордной отметки — $3,2 млн (250 млн рублей). Об этом сообщает AP News.

Рекорд на рынке Тоесу и кто купил тунца

Торги прошли на рынке Тоесу — это ключевая площадка Токио, где формируются ориентиры для отрасли и где первые лоты года воспринимаются как символ удачи. Победителем стала компания Kiyomura Corp., которой принадлежит сеть ресторанов Sushi Zanmai. Её глава Киеси Кимура уже не впервые оказывается в центре внимания на подобных аукционах, подтверждая репутацию одного из самых заметных игроков японского рыбного рынка.

Почему первый аукцион года — больше чем покупка рыбы

В Японии первый аукцион года традиционно связывают с удачей, поэтому участники готовы идти на суммы, которые выходят далеко за рамки обычной экономики закупок. В таких торгах важны не только килограммы и качество, но и эффект: громкая покупка становится новогодним символом, поводом для новостей и способом привлечь внимание к бренду.

Покупатель признался, что финальная цена оказалась выше ожиданий: стоимость выросла очень быстро, буквально за минуты. Именно это часто и происходит на первых торгах, когда ставки подогревают престиж и желание "забрать лучший экземпляр".

Что будет с рекордной рыбой

В ближайшее время тунец разделают и распределят по ресторанам сети Sushi Zanmai. При этом владельцы заявили, что, несмотря на огромную закупочную стоимость, планируют продавать порции по обычным ценам — как жест в духе новогодней традиции и способ "разделить удачу" с гостями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
Вся сила в сочетании: лайфхак, который создаёт эффект накладных ресниц без салона и лишних усилий
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
