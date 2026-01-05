Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Массовой прибавки к зарплате не будет, но точечные взлёты — да: рынок платит тем, кто критически нужен

Компании будут повышать оплату точечно, чтобы удержать самых ценных сотрудников
Экономика

Рынок труда в 2026 году может удивить не общей "волной" повышения доходов, а точечными скачками в отдельных профессиях. Интрига в том, что рост обещают сразу и в IT, и в рабочих специальностях.

Сварщик работает
Фото: mos.ru by Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы is licensed under Free More Info
Сварщик работает

Об этом сообщили в пресс-службе hh. ru, передаёт РИА Новости.

Почему рост зарплат будет не для всех

По оценке hh. ru, в 2026 году повышения ожидаются прежде всего у высококвалифицированных специалистов в сферах, где сохраняется острый кадровый дефицит. Массового увеличения зарплат по рынку не прогнозируется — компании скорее будут "дотягивать" оплату там, где иначе рискуют потерять ключевых сотрудников или не закрыть вакансии.

Для соискателей это означает простую вещь: значение будут иметь опыт, уровень квалификации и востребованность конкретной роли — будь то разработка ПО, кибербезопасность, аналитика данных или управление продуктом.

Кто может получить самые заметные прибавки в IT и смежных ролях

Сильнее всего, как ожидается, вырастут доходы у опытных разработчиков программного обеспечения: по итогам 2025 года их средняя зарплата достигла 284 тыс. рублей. В числе тех, кому также прогнозируют заметный рост, названы дата-сайентисты и инженеры по машинному обучению — их средний заработок в 2025 году составлял 247 тыс. рублей.

Отдельно отмечены и другие "дефицитные" роли, важные для бизнеса и инфраструктуры: эксперты по кибербезопасности (90 тыс. рублей), product-менеджеры (130 тыс. рублей), системные инженеры (92 тыс. рублей). В финансовом контуре тоже ожидается движение: у финансовых аналитиков доходы в прошлом году составляли 117 тыс. рублей.

Рабочие профессии и стройка остаются в фокусе

Выборочные повышения, по данным hh. ru, затронут не только офисные роли, но и рабочие специальности — там, где критичны навыки, допуски и реальный опыт. Среди профессий, для которых ожидаются существенные прибавки, названы сварщики (178 тыс. рублей), токари высокой квалификации (185 тыс. рублей), водители-дальнобойщики (182 тыс. рублей).

Также в списке — крановщики и машинисты спецтехники (142 тыс. рублей), а в строительном блоке — инженеры-строители и проектировщики (107 тыс. рублей). Это сигнал, что спрос поддерживают не только цифровые продукты и данные, но и инфраструктурные задачи: стройка, логистика, промышленность, обслуживание техники.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
