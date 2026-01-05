Квартирный вопрос: почему аренда может быть выгоднее ипотеки

Аренда остаётся гибким решением квартирного вопроса — Носова

Снимать квартиру в России сейчас во многих случаях выходит дешевле, чем покупать её в ипотеку на рыночных условиях. Разрыв заметен из-за высоких ежемесячных платежей по кредитам при крупных суммах займа и длительных сроках.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

При этом аренда тоже дорожает, но пока не догоняет ипотеку по нагрузке на бюджет семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирину Носову.

Почему аренда выглядит выгоднее ипотеки

По оценке АКРА, текущие расходы на аренду существенно ниже, чем ежемесячный платёж по рыночной ипотеке, и такая картина сохраняется во всех регионах страны. Эксперт подчёркивает, что даже если ставки по кредитам снижаются, аренда остаётся более гибким вариантом, потому что не требует долгой подготовки и крупных стартовых затрат.

Что усиливает разницу: суммы, сроки и ставки

Одно из объяснений — заметный рост среднего размера ипотечного кредита. По подсчётам РИА Новости на основе данных ЦБ, в ноябре средняя сумма займа достигла рекордных 4,8 млн рублей против 3,8 млн годом ранее, а средний срок кредита составил 25 лет и 9 месяцев. При таких параметрах даже умеренная ставка превращается в ощутимый ежемесячный платёж, особенно если речь идёт о покупке жилья без льготных программ.

Дополнительно влияет и средняя ставка: по итогам ноября она составила 7,9% по всем жилищным кредитам. На практике это означает, что финансовая нагрузка складывается не только из цены квартиры, но и из стоимости денег на длительном горизонте.

Первоначальный взнос как барьер для покупки

Ещё один аргумент в пользу аренды — отсутствие необходимости копить на первоначальный взнос. Носова отмечает, что это особенно важно для домохозяйств с невысокими доходами: для них накопления могут стать главным препятствием, даже если ежемесячный платёж по ипотеке теоретически "укладывается" в бюджет.

В аренде старт обычно проще: залог, первый месяц и, иногда, комиссия, но без многомесячного накопления крупной суммы.