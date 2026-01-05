Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крем для бритья помогает удалять запахи и налёт в ванной — Southern Living
Число травм в праздники растёт из-за алкоголя и погоды — врач Костюченко
Установка ванны в квартире требует проверки нагрузки на пол и планировки — 20 Minutes
Монголия заключила крупную сделку с Россией на поставку 710 тыс. тонн бензина
Красный индикатор давления масла требует остановки автомобиля — Car And Motor
Пыль и отпечатки пальцев снижают качество изображения ТВ — Southern Living
Наложение углов при складывании натяжной простыни упрощает хранение
Новый метод Naibbe имитирует текст Войнича, используя игральные карты и кости
Трамп объяснил жизненную необходимость Гренландии для США — The Atlantic

Квартирный вопрос: почему аренда может быть выгоднее ипотеки

Аренда остаётся гибким решением квартирного вопроса — Носова
Экономика

Снимать квартиру в России сейчас во многих случаях выходит дешевле, чем покупать её в ипотеку на рыночных условиях. Разрыв заметен из-за высоких ежемесячных платежей по кредитам при крупных суммах займа и длительных сроках.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры на столе

При этом аренда тоже дорожает, но пока не догоняет ипотеку по нагрузке на бюджет семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирину Носову.

Почему аренда выглядит выгоднее ипотеки

По оценке АКРА, текущие расходы на аренду существенно ниже, чем ежемесячный платёж по рыночной ипотеке, и такая картина сохраняется во всех регионах страны. Эксперт подчёркивает, что даже если ставки по кредитам снижаются, аренда остаётся более гибким вариантом, потому что не требует долгой подготовки и крупных стартовых затрат.

Что усиливает разницу: суммы, сроки и ставки

Одно из объяснений — заметный рост среднего размера ипотечного кредита. По подсчётам РИА Новости на основе данных ЦБ, в ноябре средняя сумма займа достигла рекордных 4,8 млн рублей против 3,8 млн годом ранее, а средний срок кредита составил 25 лет и 9 месяцев. При таких параметрах даже умеренная ставка превращается в ощутимый ежемесячный платёж, особенно если речь идёт о покупке жилья без льготных программ.

Дополнительно влияет и средняя ставка: по итогам ноября она составила 7,9% по всем жилищным кредитам. На практике это означает, что финансовая нагрузка складывается не только из цены квартиры, но и из стоимости денег на длительном горизонте.

Первоначальный взнос как барьер для покупки

Ещё один аргумент в пользу аренды — отсутствие необходимости копить на первоначальный взнос. Носова отмечает, что это особенно важно для домохозяйств с невысокими доходами: для них накопления могут стать главным препятствием, даже если ежемесячный платёж по ипотеке теоретически "укладывается" в бюджет.

В аренде старт обычно проще: залог, первый месяц и, иногда, комиссия, но без многомесячного накопления крупной суммы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Садоводство, цветоводство
Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Авто
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Политические риски перекраивают планы США по наращиванию добычи нефти в Венесуэле
Экономика и бизнес
Политические риски перекраивают планы США по наращиванию добычи нефти в Венесуэле
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Без людей, без связи, без аккумулятора: солдатский трюк запускает мотор, будто волшебство механики
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
Последние материалы
Крем для бритья помогает удалять запахи и налёт в ванной — Southern Living
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Красный снег в Альпах вызвала водоросль Sanguina nivaloides — CNRS
Ретро-Меркурий чаще выявляет старые ошибки, чем создаёт новые
Эпицион охотился на древних верблюдов и носорогов — Science&Vie
Храмы Владивостока откроют ночные службы на Рождество
Число травм в праздники растёт из-за алкоголя и погоды — врач Костюченко
Установка ванны в квартире требует проверки нагрузки на пол и планировки — 20 Minutes
Монголия заключила крупную сделку с Россией на поставку 710 тыс. тонн бензина
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.