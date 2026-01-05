Квартирный вопрос: почему аренда может быть выгоднее ипотеки

Снимать квартиру в России сейчас во многих случаях выходит дешевле, чем покупать её в ипотеку на рыночных условиях. Разрыв заметен из-за высоких ежемесячных платежей по кредитам при крупных суммах займа и длительных сроках.
При этом аренда тоже дорожает, но пока не догоняет ипотеку по нагрузке на бюджет семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирину Носову.
По оценке АКРА, текущие расходы на аренду существенно ниже, чем ежемесячный платёж по рыночной ипотеке, и такая картина сохраняется во всех регионах страны. Эксперт подчёркивает, что даже если ставки по кредитам снижаются, аренда остаётся более гибким вариантом, потому что не требует долгой подготовки и крупных стартовых затрат.
Одно из объяснений — заметный рост среднего размера ипотечного кредита. По подсчётам РИА Новости на основе данных ЦБ, в ноябре средняя сумма займа достигла рекордных 4,8 млн рублей против 3,8 млн годом ранее, а средний срок кредита составил 25 лет и 9 месяцев. При таких параметрах даже умеренная ставка превращается в ощутимый ежемесячный платёж, особенно если речь идёт о покупке жилья без льготных программ.
Дополнительно влияет и средняя ставка: по итогам ноября она составила 7,9% по всем жилищным кредитам. На практике это означает, что финансовая нагрузка складывается не только из цены квартиры, но и из стоимости денег на длительном горизонте.
Ещё один аргумент в пользу аренды — отсутствие необходимости копить на первоначальный взнос. Носова отмечает, что это особенно важно для домохозяйств с невысокими доходами: для них накопления могут стать главным препятствием, даже если ежемесячный платёж по ипотеке теоретически "укладывается" в бюджет.
В аренде старт обычно проще: залог, первый месяц и, иногда, комиссия, но без многомесячного накопления крупной суммы.
Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.