Монголия на пути к топливной стабильности: Россия предоставит 710 тыс. тонн бензина

Монголия заключила крупную сделку с Россией на поставку 710 тыс. тонн бензина

Монголия заранее укрепляет топливную безопасность на фоне роста потребления и недавних перебоев с поставками. Власти страны подтвердили крупную сделку с российской стороной.

Речь идёт о значительных объёмах самого востребованного вида бензина. Об этом сообщил замминистра промышленности и минеральных ресурсов Монголии Бэгзсурэнгийн Энхтувшин.

Какое соглашение заключила Монголия

По словам замглавы ведомства, в январе 2026 года Монголия закупит 710 тыс. тонн бензина АИ-92 у российского нефтеперерабатывающего завода в Ангарске. Соглашение уже подписано и подтверждено сторонами, пишет ТАСС.

По официальным оценкам, потребление нефтепродуктов в Монголии увеличивается примерно на 30% в год, и это требует более точного планирования импорта и резервов.

Ситуация с запасами и поставками в начале 2026 года

Замминистра уточнил, что по состоянию на 5 января поставки нефтепродуктов в Улан-Батор стабилизировались. После этого профильное ведомство начало работу по наращиванию стратегических запасов бензина АИ-92 и АИ-95 до уровня 20-дневного потребления.

С дизельным топливом, по данным министерства, ситуация выглядит спокойнее. На начало 2026 года объём его поставок составил 197 тыс. тонн, и проблем с обеспечением дизелем не зафиксировано.