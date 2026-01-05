Следующая на очереди — Гренландия? Трамп объяснил свой интерес к острову

Трамп объяснил жизненную необходимость Гренландии для США — The Atlantic

На следующий день после задержания властями США президента Венесуэлы Николаса Мадуро Дональд Трамп объяснил, почему Гренландия занимает особое место в его "внешнеполитической повестке".

Фото: commons.wikimedia.org by Ville Miettinen from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландия

"Гренландия нам, безусловно, нужна. Она нужна нам для обороны", — заявил президент США Дональд Трамп в интервью The Atlantic.

Несколько лет назад он также публично рассматривал возможность "покупки" Гренландии, что тогда многие восприняли как эксцентричную идею, но за ней стояли вполне прагматичные расчёты.

Почему Гренландия важна для обороны США

Ключевая причина интереса — география. Гренландия расположена между Северной Америкой и Европой и фактически контролирует значительную часть арктического пространства. Именно этот регион рассматривается Пентагоном как потенциально важный маршрут для межконтинентальных ракет и стратегической авиации.

Для США остров является удобной платформой для размещения элементов системы противоракетной обороны и раннего предупреждения. Фактически речь идёт о "северных воротах" американской безопасности, значение которых растёт по мере таяния арктических льдов и увеличения военной активности в регионе.

Экономика и ресурсы: не только военный интерес

Помимо военной составляющей, Гренландия привлекает США своими природными ресурсами. На острове сосредоточены значительные запасы редкоземельных металлов и других полезных ископаемых, которые играют ключевую роль в высокотехнологичной промышленности — от электроники до оборонных систем.

Для Вашингтона это вопрос не только экономики, но и стратегической автономии. США стремятся сократить зависимость от китайского экспорта редкоземельных элементов, а Гренландия в этом контексте выглядит перспективным альтернативным источником сырья.

Политический статус острова и фактор Дании

Гренландия долгое время была датской колонией и до сих пор остаётся частью Королевства Дания, однако её статус отличается широкой автономией. Остров сильно зависит от датских субсидий, которые составляют заметную часть бюджета.

При этом соглашение 2009 года даёт Гренландии право в будущем объявить независимость. Именно этот пункт часто упоминают аналитики, рассуждая о том, почему США так внимательно следят за политическими процессами на острове: в перспективе он может стать самостоятельным игроком, с которым Вашингтону будет проще выстраивать прямые отношения.