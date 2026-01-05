Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наложение углов при складывании натяжной простыни упрощает хранение
Новый метод Naibbe имитирует текст Войнича, используя игральные карты и кости
Маврикий признан самой безопасной страной Африки для туристов — The Sun
Изменения климата влияют на популяцию северных оленей — CNN
Работающие пенсионеры в России получат перерасчёт страховых пенсий
Зелень, редис и морковь можно выращивать на подоконнике зимой в квартире
Телескоп JWST выявил загадочную галактику Abell 2744-QSO1 без звёзд
Поднятые зимой поводки дворников растягивают пружины и ухудшают очистку стекла
Езда на низких оборотах приводит к отложениям и детонации двигателя — Actualno

Следующая на очереди — Гренландия? Трамп объяснил свой интерес к острову

Трамп объяснил жизненную необходимость Гренландии для США — The Atlantic
Экономика

На следующий день после задержания властями США президента Венесуэлы Николаса Мадуро Дональд Трамп объяснил, почему Гренландия занимает особое место в его "внешнеполитической повестке".

Гренландия
Фото: commons.wikimedia.org by Ville Miettinen from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландия

"Гренландия нам, безусловно, нужна. Она нужна нам для обороны", — заявил президент США Дональд Трамп в интервью The Atlantic.

Несколько лет назад он также публично рассматривал возможность "покупки" Гренландии, что тогда многие восприняли как эксцентричную идею, но за ней стояли вполне прагматичные расчёты.

Почему Гренландия важна для обороны США

Ключевая причина интереса — география. Гренландия расположена между Северной Америкой и Европой и фактически контролирует значительную часть арктического пространства. Именно этот регион рассматривается Пентагоном как потенциально важный маршрут для межконтинентальных ракет и стратегической авиации.

Для США остров является удобной платформой для размещения элементов системы противоракетной обороны и раннего предупреждения. Фактически речь идёт о "северных воротах" американской безопасности, значение которых растёт по мере таяния арктических льдов и увеличения военной активности в регионе.

Экономика и ресурсы: не только военный интерес

Помимо военной составляющей, Гренландия привлекает США своими природными ресурсами. На острове сосредоточены значительные запасы редкоземельных металлов и других полезных ископаемых, которые играют ключевую роль в высокотехнологичной промышленности — от электроники до оборонных систем.

Для Вашингтона это вопрос не только экономики, но и стратегической автономии. США стремятся сократить зависимость от китайского экспорта редкоземельных элементов, а Гренландия в этом контексте выглядит перспективным альтернативным источником сырья.

Политический статус острова и фактор Дании

Гренландия долгое время была датской колонией и до сих пор остаётся частью Королевства Дания, однако её статус отличается широкой автономией. Остров сильно зависит от датских субсидий, которые составляют заметную часть бюджета.

При этом соглашение 2009 года даёт Гренландии право в будущем объявить независимость. Именно этот пункт часто упоминают аналитики, рассуждая о том, почему США так внимательно следят за политическими процессами на острове: в перспективе он может стать самостоятельным игроком, с которым Вашингтону будет проще выстраивать прямые отношения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Бордовый остаётся мягкой альтернативой чёрному в нейл-арте
Красота и стиль
Бордовый остаётся мягкой альтернативой чёрному в нейл-арте
Toyota заложила гибридный twin-turbo V8 для GR GT — Nikkei Asia
Авто
Toyota заложила гибридный twin-turbo V8 для GR GT — Nikkei Asia
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Наука и техника
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Без людей, без связи, без аккумулятора: солдатский трюк запускает мотор, будто волшебство механики
Не бегите за новыми дворниками: старый дедовский трюк возвращает идеальный прижим за 2 минуты
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Последние материалы
Морские игуаны вырастают до 1,5 м и задерживают дыхание до часа — Discover Wildlife
Пожелтевшие нижние листья рассады — признак дефицита азота
Наложение углов при складывании натяжной простыни упрощает хранение
Lada Iskra получила три типа кузова седан универсал и Cross
Американская кардиологическая ассоциация советует 30 минут быстрой ходьбы 5 дней
Новый метод Naibbe имитирует текст Войнича, используя игральные карты и кости
Трамп объяснил жизненную необходимость Гренландии для США — The Atlantic
Недорогой минтай или треску используют для салата "Раковые шейки"
Зимой водителей чаще штрафуют за нечитаемые номерные знаки
Медуница даёт медово сладкие яблоки в конце лета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.