Официальная занятость получает бонус в пенсии: ежегодный перерасчёт становится стимулом не уходить в тень

Работающие пенсионеры в России получат перерасчёт страховых пенсий

Работающим пенсионерам в России сохранят ежегодный перерасчёт страховых пенсий с учётом взносов за прошлый год. Механизм касается тех, кто после выхода на пенсию продолжает официально работать и за кого уплачиваются страховые взносы.

Перерасчёт будет проводиться в плановом порядке без заявлений со стороны пенсионера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Что закрепило правительство и кто отвечает

Перерасчёт включён в перечень мер, рассчитанных до 2030 года, цель которых — поддержать качество жизни и финансовую устойчивость граждан старшего поколения. Ответственным за выполнение обозначен Социальный фонд России (СФР). Также предусмотрено, что СФР ежегодно будет отчитываться перед Минтрудом о проведённом перерасчёте.

Как устроена страховая пенсия и за счёт чего растёт

Страховая пенсия — самый распространённый вид выплат: её назначают по старости, инвалидности и при потере кормильца. Размер складывается из фиксированной выплаты и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), то есть пенсионных баллов. Стоимость одного балла устанавливает государство, а количество баллов зависит от стажа и уровня зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы.

Если человек уже получает пенсию, но продолжает работать, он не "останавливает" накопление ИПК: баллы продолжают начисляться за каждый отработанный год — по итогам года и на основании взносов, перечисленных работодателем. Именно эти дополнительные баллы и становятся основой перерасчёта.

Когда проводится перерасчёт и что изменится в 2026 году

Перерасчёт страховой пенсии работающим пенсионерам проводится с 1 августа следующего года — с учётом ИПК, заработанных в предыдущем. Например, 1 августа 2026 года пенсию пересчитают по баллам, накопленным в 2025 году.

Отдельно в сообщении отмечается, что в 2026 году страховые пенсии и неработающих, и работающих пенсионеров увеличены с 1 января на 7,6%. Это повышение объединяет две составляющие — индексацию по инфляции и по прогнозируемому росту зарплат. В последующие годы планируется проводить индексацию в два этапа: с 1 февраля и с 1 апреля.

Сравнение индексации и перерасчёта для работающих пенсионеров

Индексация — это общее повышение страховых пенсий по установленным датам, которое применяется ко всем получателям страховых пенсий в рамках объявленных решений. Перерасчёт — другой механизм: он добавляет к пенсии "заработанные" после выхода на пенсию баллы, то есть учитывает новые страховые взносы за прошлый год.

На практике это означает, что индексация повышает выплату по единому правилу, а перерасчёт зависит от того, сколько ИПК человек накопил за год работы и какова установленная стоимость балла.

Плюсы и минусы ежегодного перерасчёта

Перерасчёт воспринимают как понятный стимул продолжать официальную занятость: взносы не "пропадают", а отражаются в пенсионных правах. Он также удобен тем, что проводится автоматически и привязан к конкретной дате — 1 августа.

При этом у механизма есть и ограничения. Прибавка зависит от конкретных взносов и зарплаты, а не является одинаковой для всех, поэтому результат у разных людей будет отличаться. Кроме того, перерасчёт учитывает прошлый год, то есть эффект появляется с задержкой относительно периода работы.