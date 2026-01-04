У США проблемы только начинаются: почему венесуэльская нефть — головная боль и сокровище одновременно

Венесуэла занимает лидирующую позицию в мире по объему нефтяных резервов. Страна располагает приблизительно 300 миллиардами баррелей нефти, что составляет около 17% от общемировых запасов.
Основные объемы венесуэльской нефти сосредоточены к югу от реки Ориноко. Нефтяные поля занимают площадь около 50 000 квадратных километров.
Нефть Венесуэлы характеризуется как "сверхтяжелая". Она находит применение в производстве дизельного топлива, авиационного керосина, асфальта и используется в качестве сырья для нефтехимической промышленности.
Из-за высокой вязкости добыча такой нефти сопряжена с трудностями и требует дополнительной переработки.
Несмотря на отсутствие значительных собственных запасов нефти подобного типа, США обладают нефтеперерабатывающими заводами, способными работать с венесуэльской нефтью.
Как пишет Sky News, предыдущий более масштабный эпизод "американского авантюризма — свержение Саддама Хусейна в Ираке" — потребовал более 20 лет на то, чтобы нарастить добычу в данной стране. Ситуация с венесуэльской нефтью — особенная, больше — непредсказуемая.
