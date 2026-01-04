Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маркировка шин указывает размер, индекс нагрузки и скорости — Car And Motor
Седум Моргана, плющ и филодендрон стали трендами 2026 года — Actualno
Учёные обнаружили, что движения мембран клеток могут создавать электрический эффект
Международная экспедиция изучает таяние ледника Туэйтса в Антарктиде
Медокский марафон включает 20 остановок с вином, угощениями и карнавальными костюмами
Спатифиллум и сансевиерия подходят для ванной без естественного освещения
Яки удон готовят из лапши удон, овощей и соевого соуса — Allrecipes
Крещенские купания без подготовки повышают риск остановки сердца — кардиолог
Суккуленты и вьющиеся растения вошли в число трендов интерьера 2026 года — Actualno

У США проблемы только начинаются: почему венесуэльская нефть — головная боль и сокровище одновременно

"Сверхтяжёлая" нефть Венесуэлы может стать головной болью для США — Sky News
Экономика

Венесуэла занимает лидирующую позицию в мире по объему нефтяных резервов. Страна располагает приблизительно 300 миллиардами баррелей нефти, что составляет около 17% от общемировых запасов.

Станки-качалки для нефтедобычи
Фото: flickr.com by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Станки-качалки для нефтедобычи

Основные объемы венесуэльской нефти сосредоточены к югу от реки Ориноко. Нефтяные поля занимают площадь около 50 000 квадратных километров.

Особенности венесуэльской нефти

Нефть Венесуэлы характеризуется как "сверхтяжелая". Она находит применение в производстве дизельного топлива, авиационного керосина, асфальта и используется в качестве сырья для нефтехимической промышленности.

Из-за высокой вязкости добыча такой нефти сопряжена с трудностями и требует дополнительной переработки.

США и венесуэльская нефть

Несмотря на отсутствие значительных собственных запасов нефти подобного типа, США обладают нефтеперерабатывающими заводами, способными работать с венесуэльской нефтью.

Как пишет Sky News, предыдущий более масштабный эпизод "американского авантюризма — свержение Саддама Хусейна в Ираке" — потребовал более 20 лет на то, чтобы нарастить добычу в данной стране. Ситуация с венесуэльской нефтью — особенная, больше — непредсказуемая.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Шикшу относят к вечнозелёным кустарникам семейства вересковых
Садоводство, цветоводство
Шикшу относят к вечнозелёным кустарникам семейства вересковых
Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому
Мир. Новости мира
Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому
Политические риски перекраивают планы США по наращиванию добычи нефти в Венесуэле
Экономика и бизнес
Политические риски перекраивают планы США по наращиванию добычи нефти в Венесуэле
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Без людей, без связи, без аккумулятора: солдатский трюк запускает мотор, будто волшебство механики
Не бегите за новыми дворниками: старый дедовский трюк возвращает идеальный прижим за 2 минуты
Раненые солдаты Венесуэлы раскрыли детали американской атаки 3 января
Раненые солдаты Венесуэлы раскрыли детали американской атаки 3 января
Последние материалы
Камамбер в гратене усиливает вкус картофеля при запекании — ouest-france
Седум Моргана, плющ и филодендрон стали трендами 2026 года — Actualno
Учёные обнаружили, что движения мембран клеток могут создавать электрический эффект
"Сверхтяжёлая" нефть Венесуэлы может стать головной болью для США — Sky News
Холод активирует болевые рецепторы кожи при низких температурах — нейробиолог Грандль
Роскон-де-рейес подают строго 6 января после Богоявления
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Международная экспедиция изучает таяние ледника Туэйтса в Антарктиде
Посадка моркови упрощается с помощью бумажных лент — биолог Екатерина Баранова
Гузмания приносит удачу при появлении красных или желтых прицветников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.