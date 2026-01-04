Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием

Политические риски перекраивают планы США по наращиванию добычи нефти в Венесуэле

Планы США по наращиванию добычи нефти в Венесуэле — наполеоновские: на практике упираются в политику и право.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Нефтяные качалки на закате

Эксперты подчёркивают: скорость здесь важна меньше, чем предсказуемость. Об этом сообщает BBC.

Что будет тормозить нефтяные проекты в Венесуэле

Хомаюн Фалакшахи, старший аналитик по сырьевым товарам платформы данных Kpler, называет ключевыми барьерами юридические и политические риски. По его словам, компаниям, которые рассчитывают вернуться к разработке венесуэльских месторождений, нужно соглашение с правительством, но заключить его невозможно, пока не будет выбран преемник Николаса Мадуро.

Отсюда возникает главный инвестиционный страх: придётся вкладывать миллиарды, полагаясь на устойчивость будущей власти и на то, что новые руководители страны сохранят условия контрактов. Фалакшахи подчёркивает, что даже при стабильной политической картине бюрократический и переговорный цикл занимает время.

Почему восстановление добычи — это не быстрый рывок

Сценарий, при котором компании "заходят" в Венесуэлу и быстро увеличивают добычу, эксперты считают малореалистичным. По оценкам аналитиков, чтобы вернуть прежние объёмы, потребуются десятки миллиардов долларов и, возможно, целое десятилетие.

Чтобы получать дополнительную нефть, нужно заново нарастить инфраструктуру: инвестиции в месторождения, транспорт, сервис, ремонт и модернизацию производственной базы.

Может ли это заметно повлиять на мировые цены в 2026 году

Главный экономист Capital Economics Нил Ширинг оценивает эффект как ограниченный. По его логике, препятствий слишком много, а горизонт реализации слишком длинный, поэтому в 2026 году котировки, вероятнее всего, почти не почувствуют изменений.