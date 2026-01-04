24 тысячи фирм разорились — теперь тревожно и банкам: кризис в Германии добрался до денег

Банки Германии увеличили резервы из-за роста просрочки — риск-менеджер Илья Гусев

Экономический спад в Германии постепенно перестаёт быть абстрактной проблемой и всё отчётливее проявляется в банковской отчётности. Под наибольшим давлением оказались региональные кредитные организации, тесно связанные с малым и средним бизнесом. Именно этот сегмент первым чувствует последствия рецессии. Об этом сообщает немецкая экономическая аналитика.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горящие евро на фоне флага Германии

Mittelstand под ударом: волна банкротств

2025 год стал для немецкой экономики одним из самых тяжёлых за последние десятилетия. Около 24 тысяч компаний подали заявления о банкротстве — это второй худший результат со времён кризиса начала 2000-х. Основная часть этих предприятий относится к Mittelstand, который традиционно зависит от банковского кредитования.

Суммарные убытки от дефолтов по кредитам оцениваются примерно в 57 млрд евро. Для сберкасс и кооперативных банков это особенно чувствительно, поскольку именно они обеспечивают значительную долю финансирования малого и среднего бизнеса. Давление усиливается на фоне уже понесённых потерь предыдущего года.

Промышленный спад и его последствия

Ключевые причины кризиса давно обозначены: сочетание жёсткого регулирования, энергетических ограничений и высокой фискальной нагрузки подрывает конкурентоспособность промышленности. Сокращение выпуска почти на пятую часть ударило не только по заводам, но и по цепочкам поставок, сервисным компаниям и региональным рынкам труда.

На этом фоне усиливаются опасения за будущее экономики ФРГ, о чём уже говорят в контексте экономических трудностей Германии.

"Когда промышленный сектор теряет темп, банки неизбежно сталкиваются с ростом просрочек, даже если их баланс выглядит устойчивым формально", — считает риск-менеджер, обозреватель Pravda.ru Илья Романович Гусев.

Банковская система: разный запас прочности

Крупные универсальные банки пока демонстрируют устойчивость за счёт диверсифицированного бизнеса и международных операций. Однако у кооперативных банков ситуация иная: их прибыль уже сократилась примерно на четверть, а резервы под риски продолжают расти.

Проблемы усугубляет резкий разворот процентной политики после длительного периода низких ставок. Это одновременно бьёт по заёмщикам и снижает стоимость активов на балансах банков, включая облигации и недвижимость.

Недвижимость и политические риски

Отдельным источником напряжения остаётся рынок недвижимости. Ряд региональных банков уже столкнулся с крупными списаниями из-за переоценки портфелей. Усиливается и роль государственных программ, через которые средства направляются в отдельные отрасли, что повышает риск сохранения неэффективных проектов.

"Когда кредитование начинает подменять рыночную оценку рисков, система теряет способность к самоочищению", — отмечает банковский аналитик, обозреватель Pravda.ru Алина Сергеевна Корнеева.

Рост проблемных кредитов и сокращение сети

По оценкам регулятора, доля проблемных займов у сберкасс и кооперативных банков приблизилась к 2%, что эквивалентно десяткам миллиардов евро. Банки вынуждены увеличивать резервы, ограничивая выдачу новых кредитов бизнесу и населению.

Параллельно идёт оптимизация издержек: ежегодно в стране закрываются сотни отделений. Это особенно чувствительно для регионов и малого бизнеса, где личные контакты с банком остаются критически важными.

Структурные риски и перспективы

Банковские балансы всё сильнее отражают общее состояние экономики. Высокие уровни государственного долга и обесценение долговых бумаг дополнительно снижают кредитный потенциал системы. Даже смягчение политики ЕЦБ не гарантирует восстановления кредитования без улучшения делового климата.