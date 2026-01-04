Экономический спад в Германии постепенно перестаёт быть абстрактной проблемой и всё отчётливее проявляется в банковской отчётности. Под наибольшим давлением оказались региональные кредитные организации, тесно связанные с малым и средним бизнесом. Именно этот сегмент первым чувствует последствия рецессии. Об этом сообщает немецкая экономическая аналитика.
2025 год стал для немецкой экономики одним из самых тяжёлых за последние десятилетия. Около 24 тысяч компаний подали заявления о банкротстве — это второй худший результат со времён кризиса начала 2000-х. Основная часть этих предприятий относится к Mittelstand, который традиционно зависит от банковского кредитования.
Суммарные убытки от дефолтов по кредитам оцениваются примерно в 57 млрд евро. Для сберкасс и кооперативных банков это особенно чувствительно, поскольку именно они обеспечивают значительную долю финансирования малого и среднего бизнеса. Давление усиливается на фоне уже понесённых потерь предыдущего года.
Ключевые причины кризиса давно обозначены: сочетание жёсткого регулирования, энергетических ограничений и высокой фискальной нагрузки подрывает конкурентоспособность промышленности. Сокращение выпуска почти на пятую часть ударило не только по заводам, но и по цепочкам поставок, сервисным компаниям и региональным рынкам труда.
На этом фоне усиливаются опасения за будущее экономики ФРГ, о чём уже говорят в контексте экономических трудностей Германии.
"Когда промышленный сектор теряет темп, банки неизбежно сталкиваются с ростом просрочек, даже если их баланс выглядит устойчивым формально", — считает риск-менеджер, обозреватель Pravda.ru Илья Романович Гусев.
Крупные универсальные банки пока демонстрируют устойчивость за счёт диверсифицированного бизнеса и международных операций. Однако у кооперативных банков ситуация иная: их прибыль уже сократилась примерно на четверть, а резервы под риски продолжают расти.
Проблемы усугубляет резкий разворот процентной политики после длительного периода низких ставок. Это одновременно бьёт по заёмщикам и снижает стоимость активов на балансах банков, включая облигации и недвижимость.
Отдельным источником напряжения остаётся рынок недвижимости. Ряд региональных банков уже столкнулся с крупными списаниями из-за переоценки портфелей. Усиливается и роль государственных программ, через которые средства направляются в отдельные отрасли, что повышает риск сохранения неэффективных проектов.
"Когда кредитование начинает подменять рыночную оценку рисков, система теряет способность к самоочищению", — отмечает банковский аналитик, обозреватель Pravda.ru Алина Сергеевна Корнеева.
По оценкам регулятора, доля проблемных займов у сберкасс и кооперативных банков приблизилась к 2%, что эквивалентно десяткам миллиардов евро. Банки вынуждены увеличивать резервы, ограничивая выдачу новых кредитов бизнесу и населению.
Параллельно идёт оптимизация издержек: ежегодно в стране закрываются сотни отделений. Это особенно чувствительно для регионов и малого бизнеса, где личные контакты с банком остаются критически важными.
Банковские балансы всё сильнее отражают общее состояние экономики. Высокие уровни государственного долга и обесценение долговых бумаг дополнительно снижают кредитный потенциал системы. Даже смягчение политики ЕЦБ не гарантирует восстановления кредитования без улучшения делового климата.
Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.