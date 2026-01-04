Кошелёк толстел или худел: как изменилась продуктовая корзина россиян за год

Рыба и мясо поднимали чек в 2025 году

Цены на продукты за прошлый год менялись неравномерно: часть базовых товаров заметно подорожала, а другая — резко подешевела.

По данным отраслевых аналитиков, сильнее всего прибавила замороженная рыба, а рекорд по снижению показал рис. Об этом сообщают "АБ-Центр" и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Что сильнее всего подорожало к 15 декабря

Наибольший рост цен за год зафиксирован у мороженой неразделанной рыбы — плюс 19,4%. Существенно прибавили и товары, которые часто входят в регулярные покупки: алкоголь, мясо и хлеб.

В список наиболее подорожавших позиций вошли:

Мороженая неразделанная рыба — +19,4%. Водка — +15,3%. Говядина на кости — +14%. Хлеб из ржаной или смешанной муки — +13,1%. Маргарин — +13%.

В целом рост цен за год затронул 27 товарных позиций из 42, которые анализировал "АБ-Центр".

Какие товары ощутимо подешевели

На другом полюсе — базовые продукты, где снижение оказалось весьма заметным. По данным АКОРТ, подешевели 17 из 25 ключевых позиций, а некоторые категории потеряли в цене почти половину, пишет РГ.

Топ-5 по снижению стоимости

Рис — минус 41% (с 88 до 52 руб. за кг). Капуста белокочанная — минус 38% (с 44 до 27 руб. за кг). Картофель — минус 32,9% (с 48,4 до 32,5 руб. за кг). Лук репчатый — минус 26% (с 47 до 34 руб. за кг). Соль поваренная — минус 24% (с 16 до 12 руб. за кг).

Сравнение: "подорожавшая пятёрка" и "подешевевшая пятёрка"

Картина выглядит контрастно: среди лидеров роста — продукты животного происхождения и хлебная группа, а среди лидеров падения — крупы и "овощной набор". Это важно для планирования покупок: одни категории сильнее чувствительны к сезонности и урожаю (картофель, капуста, лук), другие — к более устойчивым затратам в цепочке поставок (мясо, рыба, переработанные продукты).