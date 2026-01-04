Кожа приносит максимум, мясо добирает прибыль: крокодиловые фермы перестали быть экзотикой и стали бизнесом

Индустрия крокодиловых ферм набирает обороты в мире — CPG

Промышленное разведение крокодилов в неволе давно вышло за рамки "экзотики" и превратилось в полноценный агропромышленный сектор.

Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ аллигатор крокодил

Сегодня эта деятельность присутствует более чем в 90 странах, и напрямую связана с цепочками поставок кожи и пищевой продукции — от разведения и откорма до переработки, стандартизации и логистики.

Почему тема снова оказалась в центре внимания

Интерес к отрасли растёт из-за масштабирования и "сборки" цепочки в единый конвейер: фермы, убой, первичная обработка, выделка кожи, заморозка и распределение начинают работать по промышленной логике. Когда основные этапы находятся под контролем крупных игроков, они получают рычаги влияния на объёмы предложения, стабильность поставок и требования к качеству.

Одновременно усиливаются обсуждения вокруг санитарного контроля, прослеживаемости происхождения сырья и соответствия стандартам — особенно там, где продукция ориентирована на экспорт и премиальные сегменты.

Таиланд как один из центров индустрии

Таиланд выделяется объёмом производства: в стране насчитывается более 1000 хозяйств, а поголовье оценивают примерно в 1,2 млн крокодилов. Это формирует крупнейший "пул" животных и делает страну заметным игроком на рынках кожи и сопутствующей продукции.

Крупные площадки, подобные Sri Ayuthaya Crocodile Farm, работают десятилетиями и выстраивают потоковую модель: непрерывное выращивание, стабильные объёмы, унификация размеров и качества сырья. Такой подход повышает предсказуемость выпуска и помогает удерживать позиции в сегменте дорогих кожаных изделий.

Южная Африка: меньший масштаб, акцент на переработку

В Южной Африке действует порядка 80 коммерческих хозяйств. Здесь заметен другой профиль: больше внимания уделяется управлению качеством и "хвосту" цепочки — хранению, переработке и логистике.

Для мясной продукции важен холод: заморозка и хранение при низких температурах (около -20 °C), чтобы обеспечить сохранность при транспортировке и соблюсти требования покупателей, сообщает CPG.

Как устроена цепочка "от фермы до рынка"

В основе — контролируемое размножение и выращивание животных до момента переработки. Кожа обычно считается продуктом с наибольшей добавленной стоимостью: её используют для вещей класса "люкс" — аксессуаров, ремней, сумок и других кожаных изделий.

Мясо чаще выступает сопутствующим продуктом, но при налаженной логистике становится отдельной товарной категорией.