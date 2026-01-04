Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поздние праздничные ужины замедляют пищеварение и ухудшают сон — Marie Claire
Сметана делает пирог "Зебра" нежным, как облако
Лагман из говядины выигрывает на крупной нарезке
Резкие перепады температуры вызывают стойкую красноту и жжение кожи лица
Кофейная гуща в огороде замедляет рост рассады при избытке — Ouest France
Венесуэльские военные заговорили: что случилось в Каракасе 3 января — детали атаки
Учёные связали рост экстремальных ураганов с теплом в глубинных слоях океана — Earth
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Слизни повредили овощи и рассаду за несколько ночей

Кожа приносит максимум, мясо добирает прибыль: крокодиловые фермы перестали быть экзотикой и стали бизнесом

Индустрия крокодиловых ферм набирает обороты в мире — CPG
Экономика

Промышленное разведение крокодилов в неволе давно вышло за рамки "экзотики" и превратилось в полноценный агропромышленный сектор.

аллигатор крокодил
Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
аллигатор крокодил

Сегодня эта деятельность присутствует более чем в 90 странах, и напрямую связана с цепочками поставок кожи и пищевой продукции — от разведения и откорма до переработки, стандартизации и логистики.

Почему тема снова оказалась в центре внимания

Интерес к отрасли растёт из-за масштабирования и "сборки" цепочки в единый конвейер: фермы, убой, первичная обработка, выделка кожи, заморозка и распределение начинают работать по промышленной логике. Когда основные этапы находятся под контролем крупных игроков, они получают рычаги влияния на объёмы предложения, стабильность поставок и требования к качеству.

Одновременно усиливаются обсуждения вокруг санитарного контроля, прослеживаемости происхождения сырья и соответствия стандартам — особенно там, где продукция ориентирована на экспорт и премиальные сегменты.

Таиланд как один из центров индустрии

Таиланд выделяется объёмом производства: в стране насчитывается более 1000 хозяйств, а поголовье оценивают примерно в 1,2 млн крокодилов. Это формирует крупнейший "пул" животных и делает страну заметным игроком на рынках кожи и сопутствующей продукции.

Крупные площадки, подобные Sri Ayuthaya Crocodile Farm, работают десятилетиями и выстраивают потоковую модель: непрерывное выращивание, стабильные объёмы, унификация размеров и качества сырья. Такой подход повышает предсказуемость выпуска и помогает удерживать позиции в сегменте дорогих кожаных изделий.

Южная Африка: меньший масштаб, акцент на переработку

В Южной Африке действует порядка 80 коммерческих хозяйств. Здесь заметен другой профиль: больше внимания уделяется управлению качеством и "хвосту" цепочки — хранению, переработке и логистике.

Для мясной продукции важен холод: заморозка и хранение при низких температурах (около -20 °C), чтобы обеспечить сохранность при транспортировке и соблюсти требования покупателей, сообщает CPG.

Как устроена цепочка "от фермы до рынка"

В основе — контролируемое размножение и выращивание животных до момента переработки. Кожа обычно считается продуктом с наибольшей добавленной стоимостью: её используют для вещей класса "люкс" — аксессуаров, ремней, сумок и других кожаных изделий.

Мясо чаще выступает сопутствующим продуктом, но при налаженной логистике становится отдельной товарной категорией.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Недвижимость
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Красота и стиль
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Последние материалы
Кофейная гуща в огороде замедляет рост рассады при избытке — Ouest France
Индустрия крокодиловых ферм набирает обороты в мире — CPG
Венесуэльские военные заговорили: что случилось в Каракасе 3 января — детали атаки
Учёные связали рост экстремальных ураганов с теплом в глубинных слоях океана — Earth
Нашатырный спирт усиливает действие порошка при стирке
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Батиметрия обнаружила каньоны глубиной более 4000 метров
Слизни повредили овощи и рассаду за несколько ночей
Mercedes ограничил заряд электрокроссоверов EQB до 80% — Carscoops
Скандинавский метод сна повышает удовлетворенность сном у пар — CNET
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.