Утечка надежды: Европа теряет газовые резервы

Запасы газа в европейских ПХГ стремительно сокращаются — GIE

Европейские подземные газовые хранилища входят в середину зимы с заметным снижением запасов по сравнению с прошлым годом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Настройка температуры котла

На 1 января заполненность ПХГ во Франции составила 59,1%, в Германии — 56,1%, а в Нидерландах опустилась ниже половины — до 48,2%, пишет ТАСС.

Совокупный объем газа в европейских хранилищах оценивается в 62,5 млрд кубометров, что соответствует 61,6% общей вместимости. Об этом сообщает "Газпром" со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Что означают цифры для зимнего сезона

Показатели на старте января важны тем, что именно в этот период хранилища чаще всего работают "на выдачу": газ из ПХГ помогает покрывать пики спроса в холодные недели и выравнивать поставки. Отдельное внимание рынку обычно привлекают страны с крупными хранилищами и развитой инфраструктурой, потому что их динамика влияет на общую устойчивость снабжения в регионе.

Разница с прошлым годом выглядит ощутимой: в Европе сейчас на 10,7 млрд кубометров газа меньше, чем на ту же дату год назад. Это не означает автоматического дефицита, но повышает чувствительность системы к погодным всплескам, остановкам инфраструктуры и ценовым колебаниям, особенно если период холодов окажется затяжным.

Почему у разных стран уровни так отличаются

Запасы в ПХГ зависят не только от погоды, но и от того, как устроен баланс: доли промышленного потребления, возможности импорта, роль СПГ-терминалов, доступ к трубопроводным маршрутам и скорость отбора из хранилищ. Поэтому Нидерланды могут уходить ниже 50% раньше соседей, а Франция или Германия — держаться выше за счет другого режима закачки и отбора, структуры спроса и распределения нагрузок.