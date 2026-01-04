Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайский Новый год начинают с двухнедельных праздников – культурологи
Планка снижает риск болей в пояснице при регулярном выполнении — тренеры
Зимой вредители чаще проникают в дома через щели и коммуникации — Martha Stewart
Подголовник на уровне ушей снизил риск травм — инженер Джастин Саммонс
Косы и плетения помогают защитить волосы от холода и шапок — Elle
В системе Фомальгаута обнаружены расширяющиеся пылевые облака — Earth
Тренировка косых мышц без веса не увеличивает талию – фитнес-тренеры
Для плова в казане на костре используют свиную шею или лопатку с жировыми прослойками
Вьющаяся шерсть в коврах обеспечивает теплоизоляцию и долговечность — 20 Minutes

Утечка надежды: Европа теряет газовые резервы

Запасы газа в европейских ПХГ стремительно сокращаются — GIE
Экономика

Европейские подземные газовые хранилища входят в середину зимы с заметным снижением запасов по сравнению с прошлым годом.

Настройка температуры котла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Настройка температуры котла

На 1 января заполненность ПХГ во Франции составила 59,1%, в Германии — 56,1%, а в Нидерландах опустилась ниже половины — до 48,2%, пишет ТАСС.

Совокупный объем газа в европейских хранилищах оценивается в 62,5 млрд кубометров, что соответствует 61,6% общей вместимости. Об этом сообщает "Газпром" со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Что означают цифры для зимнего сезона

Показатели на старте января важны тем, что именно в этот период хранилища чаще всего работают "на выдачу": газ из ПХГ помогает покрывать пики спроса в холодные недели и выравнивать поставки. Отдельное внимание рынку обычно привлекают страны с крупными хранилищами и развитой инфраструктурой, потому что их динамика влияет на общую устойчивость снабжения в регионе.

Разница с прошлым годом выглядит ощутимой: в Европе сейчас на 10,7 млрд кубометров газа меньше, чем на ту же дату год назад. Это не означает автоматического дефицита, но повышает чувствительность системы к погодным всплескам, остановкам инфраструктуры и ценовым колебаниям, особенно если период холодов окажется затяжным.

Почему у разных стран уровни так отличаются

Запасы в ПХГ зависят не только от погоды, но и от того, как устроен баланс: доли промышленного потребления, возможности импорта, роль СПГ-терминалов, доступ к трубопроводным маршрутам и скорость отбора из хранилищ. Поэтому Нидерланды могут уходить ниже 50% раньше соседей, а Франция или Германия — держаться выше за счет другого режима закачки и отбора, структуры спроса и распределения нагрузок.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Птицы закладывают змеиную кожу в гнезда для отпугивания хищников
Домашние животные
Птицы закладывают змеиную кожу в гнезда для отпугивания хищников
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Наука и техника
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Последние материалы
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х
Китайский Новый год начинают с двухнедельных праздников – культурологи
Планка снижает риск болей в пояснице при регулярном выполнении — тренеры
Иерархия автопроизводителей перестраивается под давлением Китая — Роман Бумагин
Зимой вредители чаще проникают в дома через щели и коммуникации — Martha Stewart
Мангольд даёт урожай листьев с мая до заморозков
Киш с консервированным тунцом готовят на песочном тесте
Скользкость льда связано с деформацией кристаллической решётки
Подголовник на уровне ушей снизил риск травм — инженер Джастин Саммонс
Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.