Мартовский бросок в Венесуэлу: американские инвесторы готовятся к большому переделу

Инвесторы США готовят портфели для мартовской поездки в Венесуэлу — Business Insider
Экономика

Инвесторы редко собираются в дорогу так быстро, но новости из Каракаса (Венесуэла) заставили многих пересчитать планы буквально за выходные. В США заговорили об "окне возможностей" — прежде всего там, где деньги могут дать быстрый эффект.

Человек с портфелем
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Человек с портфелем

При этом даже сторонники активных вложений признают: эйфория здесь неуместна, риски остаются высокими. Об этом сообщает Business Insider.

Почему инвесторы обсуждают поездку в Венесуэлу

Около 20 американских инвесторов уже планирует визит в Каракас в марте — после сообщений о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был взят под стражу в США.

На фоне этих новостей среди части участников рынка, с которыми общался Чарльз Майерс, ощущается "осторожный оптимизм". Майерс — председатель Signum Global Advisors, компании, которая занимается оценкой политических рисков, и бывший вице-председатель Evercore. 

Какие сферы называют перспективными

По мнению Майерса, центральное место занимает нефтегазовая отрасль, которая традиционно формировала основную валютную выручку. Но он отдельно упоминает и "огромные возможности" в строительстве и туризме: речь может идти и о восстановлении инфраструктуры, и о проектах в недвижимости, и о сервисах вокруг деловых поездок.

О вмешательстве США

Майерс подчёркивает, что его компания не обязана занимать "моральную позицию" относительно корректности вмешательства США, а должна помогать клиентам видеть инвестиционные возможности и снижать геополитические риски.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
