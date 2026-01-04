Вопреки санкциям: новые технологии принесли Росатому рекордную прибыль в 2025 году

Экспортные проекты "Росатома" в 2025 году принесли корпорации заметный объём валютной выручки и подтвердили устойчивость зарубежного бизнеса. Одновременно в компании заявили о росте общей выручки в открытой части и о масштабном портфеле контрактов за рубежом.

Фото: commons.wikimedia.org by SergioBS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Калининская АЭС фасад новый Росатом

Эти цифры показывают, что ключевые направления госкорпорации всё сильнее опираются не только на базовые, но и на новые высокотехнологичные продукты. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на интервью гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева телеканалу "Россия 24".

Что показала инфографика по итогам 2025 года

Зарубежная выручка "Росатома" за 2025 год составила $16,5 млрд. Портфель зарубежных заказов по итогам 2025 года достиг $200 млрд.

Отдельно Лихачёв рассказал о выручке в открытой части: по его словам, за 2025 год она превысила 3 трлн рублей. При этом он сделал акцент на том, что значимую долю результата обеспечили направления, которые корпорация развивает относительно недавно.

Почему важна динамика относительно 2024 года

По итогам 2024 года объём зарубежных заказов "Росатома" оценивался более чем в $200 млрд, а экспортная выручка — более чем в $18 млрд. Выручка госкорпорации в 2024 году составляла 3,09 трлн рублей.

В долгосрочной повестке остаётся и целевой ориентир: в отчёте "Росатома" за 2024 год отмечалось, что к 2030 году выручка должна вырасти до 5 трлн рублей. На этом фоне данные за 2025 год выглядят как фиксация крупной базы и продолжение курса на расширение продуктовой линейки.