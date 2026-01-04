Мандариновый трон занят: Россия лидирует по закупке цитрусовых

Россия стала крупнейшим импортёром мандаринов в мире

Россия по итогам января-сентября 2025 года стала крупнейшим покупателем мандаринов на мировом рынке: на неё пришлось около одной шестой всего мирового импорта этих цитрусовых.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мандариновые корки и очищенные мандарины

По подсчётам РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade и открытых источников, за девять месяцев страна ввезла 486,8 тыс. тонн — это примерно 17% от глобального объёма импорта, который за тот же период составил около 2,7 млн тонн.

Кто ещё в лидерах по импорту мандаринов

После России в рейтинге идут несколько крупных рынков, где мандарины традиционно популярны в рознице и сегменте свежих фруктов.

США — 207,3 тыс. тонн (7,7%) Великобритания — 204 тыс. тонн (7,6%) Франция — 203,8 тыс. тонн (7,5%) Германия — 165,9 тыс. тонн (6,1%)

Таким образом, Россия заметно опережает ближайшего конкурента по физическим объёмам ввоза, а остальные страны в топ-5 идут плотной группой.

Россия и остальные крупнейшие импортёры

Если смотреть на доли, разрыв выглядит ещё нагляднее. Россия занимает 17% мирового импорта, тогда как США и Великобритания — около 7-8% каждая.

Это означает, что российский рынок по итогам девяти месяцев фактически "перетягивал" на себя существенную часть международных поставок, а любые изменения в спросе внутри страны способны ощутимо отражаться на логистике и ценах у поставщиков.