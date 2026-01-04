Мандариновый трон занят: Россия лидирует по закупке цитрусовых

Россия по итогам января-сентября 2025 года стала крупнейшим покупателем мандаринов на мировом рынке: на неё пришлось около одной шестой всего мирового импорта этих цитрусовых.
По подсчётам РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade и открытых источников, за девять месяцев страна ввезла 486,8 тыс. тонн — это примерно 17% от глобального объёма импорта, который за тот же период составил около 2,7 млн тонн.
После России в рейтинге идут несколько крупных рынков, где мандарины традиционно популярны в рознице и сегменте свежих фруктов.
США — 207,3 тыс. тонн (7,7%)
Великобритания — 204 тыс. тонн (7,6%)
Франция — 203,8 тыс. тонн (7,5%)
Германия — 165,9 тыс. тонн (6,1%)
Таким образом, Россия заметно опережает ближайшего конкурента по физическим объёмам ввоза, а остальные страны в топ-5 идут плотной группой.
Если смотреть на доли, разрыв выглядит ещё нагляднее. Россия занимает 17% мирового импорта, тогда как США и Великобритания — около 7-8% каждая.
Это означает, что российский рынок по итогам девяти месяцев фактически "перетягивал" на себя существенную часть международных поставок, а любые изменения в спросе внутри страны способны ощутимо отражаться на логистике и ценах у поставщиков.
