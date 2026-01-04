Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мауи-дельфина зафиксировали у западного побережья Северного острова Новой Зеландии
Турбина, ТНВД и DPF чаще всего выходят из строя у дизельных моторов — Car And Motor
Ручная стирка рекомендована для шелка, шерсти и кашемира — Southern Living
Амамийский кролик с островов Рюкю признан реликтовым видом — данные японских учёных
Растения синтезировали запахи для выживания и размножения — Ciceksel
Комфорт спальни и качество сна зависят от матраса, света и интерьера — 20 Minutes
В Мексиканском заливе замечена китовая акула с деформацией позвоночника — Metro
Оценена стоимость и сроки восстановления нефтяной отрасли Венесуэлы до уровня 2010-х
Акклиматизация важна для подъёма на Килиманджаро по маршруту Лемошо — The Guardian

Мандариновый трон занят: Россия лидирует по закупке цитрусовых

Россия стала крупнейшим импортёром мандаринов в мире
Экономика

Россия по итогам января-сентября 2025 года стала крупнейшим покупателем мандаринов на мировом рынке: на неё пришлось около одной шестой всего мирового импорта этих цитрусовых.

Мандариновые корки и очищенные мандарины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мандариновые корки и очищенные мандарины

По подсчётам РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade и открытых источников, за девять месяцев страна ввезла 486,8 тыс. тонн — это примерно 17% от глобального объёма импорта, который за тот же период составил около 2,7 млн тонн.

Кто ещё в лидерах по импорту мандаринов

После России в рейтинге идут несколько крупных рынков, где мандарины традиционно популярны в рознице и сегменте свежих фруктов.

  1. США — 207,3 тыс. тонн (7,7%)

  2. Великобритания — 204 тыс. тонн (7,6%)

  3. Франция — 203,8 тыс. тонн (7,5%)

  4. Германия — 165,9 тыс. тонн (6,1%)

Таким образом, Россия заметно опережает ближайшего конкурента по физическим объёмам ввоза, а остальные страны в топ-5 идут плотной группой.

Россия и остальные крупнейшие импортёры

Если смотреть на доли, разрыв выглядит ещё нагляднее. Россия занимает 17% мирового импорта, тогда как США и Великобритания — около 7-8% каждая.

Это означает, что российский рынок по итогам девяти месяцев фактически "перетягивал" на себя существенную часть международных поставок, а любые изменения в спросе внутри страны способны ощутимо отражаться на логистике и ценах у поставщиков.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Приседания плие смещают нагрузку на ягодицы и внутреннее бедро
Новости спорта
Приседания плие смещают нагрузку на ягодицы и внутреннее бедро
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
США нанесли удары по Венесуэле, сирийский сценарий России не нужен
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
Последние материалы
Прижим дворников уменьшается из-за износа пружины
Ручная стирка рекомендована для шелка, шерсти и кашемира — Southern Living
Амамийский кролик с островов Рюкю признан реликтовым видом — данные японских учёных
Джакарта обогнала Токио по численности населения города
Метеориты с Марса могли занести микробы на раннюю Землю — The Conversation
Картофельную запеканку с колбасой, яйцом и сыром готовят из простых продуктов
Растения синтезировали запахи для выживания и размножения — Ciceksel
В салатах с майонезом быстро размножается кишечная палочка — Литвинова-Гразион
Пылесос, фен и блендер раздражают кошек из-за гула и вибраций — To Pet Mou
Одно из ведущих колёс авто используют как замену стартера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.