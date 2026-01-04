Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комфорт спальни и качество сна зависят от матраса, света и интерьера — 20 Minutes
В Мексиканском заливе замечена китовая акула с деформацией позвоночника — Metro
Акклиматизация важна для подъёма на Килиманджаро по маршруту Лемошо — The Guardian
В Кении умер знаменитый слон Крейг, известный своими огромными бивнями
Автомобили в среднем расходуют на 20% больше топлива, чем заявлено — Car And Motor
Подъёмы ног включает косые мышцы живота — фитнес-тренер Кавальер
Страховую пенсию в 2026 году могут оформить автоматически
Зимой лимонное дерево переходит в фазу покоя и прекращает рост — Actualno
Спустя 30 лет в Таиланде вновь замечена плоскоголовая кошка

Игра стоит свеч? Инвесторы взвешивают шансы на нефтяное Эльдорадо в Венесуэле

Оценена стоимость и сроки восстановления нефтяной отрасли Венесуэлы до уровня 2010-х
Экономика

Венесуэльская нефтянка может вернуться к показателям начала 2010-х, но быстро это не случится. Даже при самом жёстком сценарии с внешним управлением ключевой госкомпанией отрасли восстановление упирается в деньги, сроки и масштаб работ.

Силуэт масляного насоса ночью
Фото: Desingned by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Силуэт масляного насоса ночью

По оценкам инвесторов, речь идёт о десятках миллиардов долларов и горизонте до десяти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Navigator Principal Investors Кайла Шостака.

Почему восстановление добычи считают дорогим и долгим

Кайл Шостак связывает падение добычи с санкционным давлением и сокращением поставок венесуэльской нефти на американский рынок. По его словам, объёмы в стране снизились с 2,4 млн до 1 млн баррелей в день, и вернуть прежний уровень — задача не из разряда "настроить краны".

Эксперт подчёркивает: даже если управление PDVSA будет выстроено по новой модели, это не отменит необходимости вкладываться в производственные цепочки, ремонт и обновление активов и организационные изменения. На практике такие проекты редко идут рывком — обычно это поэтапная программа, где первые результаты появляются раньше, чем достижение "исторического максимума".

Кто может быть заинтересован в проекте

Несмотря на масштаб и стоимость, Шостак считает, что желающие участвовать найдутся. В качестве возможного участника он называет Chevron. Логика понятна: при потенциальной реорганизации PDVSA и перераспределении долей интерес могут проявить крупные игроки, способные работать на длинном горизонте и выдерживать капитальные затраты.

При этом инвестор предполагает, что PDVSA будет реформирована, а доли в ней могут получить американские компании. Это, по его мнению, и станет основой для перезапуска отрасли.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Наука и техника
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Регулярные отжимания повышают выносливость за месяц
Новости спорта
Регулярные отжимания повышают выносливость за месяц
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Популярное
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче

Тренды обуви на каблуке в 2026 году обещают неожиданные решения: одни формы возвращаются, другие удивляют новыми силуэтами — мода готовит яркие перемены.

Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
США нанесли удары по Венесуэле, сирийский сценарий России не нужен
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Белые кухни уходят в прошлое: цветные фасады в 2026 году меняют интерьер до неузнаваемости
Белые кухни уходят в прошлое: цветные фасады в 2026 году меняют интерьер до неузнаваемости
Последние материалы
В салатах с майонезом быстро размножается кишечная палочка — Литвинова-Гразион
Пылесос, фен и блендер раздражают кошек из-за гула и вибраций — To Pet Mou
Одно из ведущих колёс авто используют как замену стартера
Комфорт спальни и качество сна зависят от матраса, света и интерьера — 20 Minutes
Соду вводят после муки в тесто для оладий для пышности
В Мексиканском заливе замечена китовая акула с деформацией позвоночника — Metro
Комплекс из восьми движений активирует пресс без подъёма с кровати
Верхушечную обрезку перца проводят на стадии 6 — 8 листьев
Масла для волос снижают электризацию зимой
Оценена стоимость и сроки восстановления нефтяной отрасли Венесуэлы до уровня 2010-х
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.