Игра стоит свеч? Инвесторы взвешивают шансы на нефтяное Эльдорадо в Венесуэле

Венесуэльская нефтянка может вернуться к показателям начала 2010-х, но быстро это не случится. Даже при самом жёстком сценарии с внешним управлением ключевой госкомпанией отрасли восстановление упирается в деньги, сроки и масштаб работ.
По оценкам инвесторов, речь идёт о десятках миллиардов долларов и горизонте до десяти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Navigator Principal Investors Кайла Шостака.
Кайл Шостак связывает падение добычи с санкционным давлением и сокращением поставок венесуэльской нефти на американский рынок. По его словам, объёмы в стране снизились с 2,4 млн до 1 млн баррелей в день, и вернуть прежний уровень — задача не из разряда "настроить краны".
Эксперт подчёркивает: даже если управление PDVSA будет выстроено по новой модели, это не отменит необходимости вкладываться в производственные цепочки, ремонт и обновление активов и организационные изменения. На практике такие проекты редко идут рывком — обычно это поэтапная программа, где первые результаты появляются раньше, чем достижение "исторического максимума".
Несмотря на масштаб и стоимость, Шостак считает, что желающие участвовать найдутся. В качестве возможного участника он называет Chevron. Логика понятна: при потенциальной реорганизации PDVSA и перераспределении долей интерес могут проявить крупные игроки, способные работать на длинном горизонте и выдерживать капитальные затраты.
При этом инвестор предполагает, что PDVSA будет реформирована, а доли в ней могут получить американские компании. Это, по его мнению, и станет основой для перезапуска отрасли.
Тренды обуви на каблуке в 2026 году обещают неожиданные решения: одни формы возвращаются, другие удивляют новыми силуэтами — мода готовит яркие перемены.