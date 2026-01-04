Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Акклиматизация важна для подъёма на Килиманджаро по маршруту Лемошо — The Guardian
В Кении умер знаменитый слон Крейг, известный своими огромными бивнями
Автомобили в среднем расходуют на 20% больше топлива, чем заявлено — Car And Motor
Подъёмы ног включает косые мышцы живота — фитнес-тренер Кавальер
Зимой лимонное дерево переходит в фазу покоя и прекращает рост — Actualno
Спустя 30 лет в Таиланде вновь замечена плоскоголовая кошка
Средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет 3–5 лет — Car And Motor
В желудке птерозавра Sinopterus обнаружены растительные остатки — Earth
Учёные нашли способ защитить сердце после инфаркта, "перенастроив" иммунитет

Пенсионный квест: проверьте стаж заранее, чтобы не потерять выплаты в 2026 году

Страховую пенсию в 2026 году могут оформить автоматически
Экономика

В 2026 году правила выхода на страховую пенсию по старости остаются привязанными к переходному периоду пенсионной реформы, поэтому для части россиян меняются возрастные "окна" назначения выплат. 

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Нововведение, которое многие считают самым удобным, — оформление стало более автоматизированным: в ряде случаев заявления подавать не требуется. Об этом рассказала доцент Финансового университета Жанна Ивановская.

Кто сможет оформить страховую пенсию по старости в 2026 году

По словам эксперта, в 2026 году страховую пенсию по старости смогут оформить женщины 1967 года рождения — в 59 лет, а также мужчины 1962 года рождения — в 64 года. При этом сохраняются базовые требования к "пенсионной формуле": нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), пишет "Прайм".

Отдельно отмечается, что заявления теперь не обязательны: если основания для назначения есть, Социальный фонд оформит выплаты автоматически. На практике это означает, что человеку важно заранее проверить, корректно ли учтены стаж и периоды работы, особенно если в трудовой биографии были переходы между работодателями, работа в разных регионах или длительные перерывы.

Какие суммы и показатели меняются

Эксперт уточнила параметры, которые напрямую влияют на размер выплаты: фиксированная часть и стоимость балла.

"В 2026 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента вырастет с 145,69 до 156,76 рублей", — рассказала Ивановская.

Фактически это означает, что итоговая сумма для каждого пенсионера будет складываться из фиксированной выплаты и части, зависящей от накопленных ИПК. Поэтому у двух людей одного возраста пенсии могут заметно отличаться: роль играет стаж, официальная зарплата в прошлые годы и количество начисленных баллов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Недвижимость
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Популярное
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче

Тренды обуви на каблуке в 2026 году обещают неожиданные решения: одни формы возвращаются, другие удивляют новыми силуэтами — мода готовит яркие перемены.

Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
США нанесли удары по Венесуэле, сирийский сценарий России не нужен
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Белые кухни уходят в прошлое: цветные фасады в 2026 году меняют интерьер до неузнаваемости
Белые кухни уходят в прошлое: цветные фасады в 2026 году меняют интерьер до неузнаваемости
Последние материалы
Подъёмы ног включает косые мышцы живота — фитнес-тренер Кавальер
Страховую пенсию в 2026 году могут оформить автоматически
Зимой лимонное дерево переходит в фазу покоя и прекращает рост — Actualno
Лёд в морозилке повышает расход электроэнергии — Iefimerida
Южный казуар развивает скорость до 50 км/ч — National Geographic
Спустя 30 лет в Таиланде вновь замечена плоскоголовая кошка
Редис добавляют в салат с крабовыми палочками для свежести вкуса
CaAKG замедлил потерю ассоциативной памяти при Альцгеймере — редседатель Кеннеди
Средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет 3–5 лет — Car And Motor
Колокольчики и тысячелистник подходят для посева в снег
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.