Пенсионный квест: проверьте стаж заранее, чтобы не потерять выплаты в 2026 году

В 2026 году правила выхода на страховую пенсию по старости остаются привязанными к переходному периоду пенсионной реформы, поэтому для части россиян меняются возрастные "окна" назначения выплат.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

Нововведение, которое многие считают самым удобным, — оформление стало более автоматизированным: в ряде случаев заявления подавать не требуется. Об этом рассказала доцент Финансового университета Жанна Ивановская.

Кто сможет оформить страховую пенсию по старости в 2026 году

По словам эксперта, в 2026 году страховую пенсию по старости смогут оформить женщины 1967 года рождения — в 59 лет, а также мужчины 1962 года рождения — в 64 года. При этом сохраняются базовые требования к "пенсионной формуле": нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), пишет "Прайм".

Отдельно отмечается, что заявления теперь не обязательны: если основания для назначения есть, Социальный фонд оформит выплаты автоматически. На практике это означает, что человеку важно заранее проверить, корректно ли учтены стаж и периоды работы, особенно если в трудовой биографии были переходы между работодателями, работа в разных регионах или длительные перерывы.

Какие суммы и показатели меняются

Эксперт уточнила параметры, которые напрямую влияют на размер выплаты: фиксированная часть и стоимость балла.

"В 2026 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента вырастет с 145,69 до 156,76 рублей", — рассказала Ивановская.

Фактически это означает, что итоговая сумма для каждого пенсионера будет складываться из фиксированной выплаты и части, зависящей от накопленных ИПК. Поэтому у двух людей одного возраста пенсии могут заметно отличаться: роль играет стаж, официальная зарплата в прошлые годы и количество начисленных баллов.