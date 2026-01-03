Казахстан и Армения в фокусе: поставки российского газа взлетели

Российский газ в конце декабря стал ключевым ресурсом для энергосистемы Казахстана — спрос вырос настолько, что поставки вышли на максимальные суточные значения. На этом фоне "Газпром" зафиксировал новый абсолютный рекорд прокачки в республику.

Параллельно рекорд по отбору газа из своей системы отметила и "Газпром Армения" — уже для внутреннего рынка страны. Об этом сообщает "Интерфакс".

Рекордные поставки

Как сообщили в компании, новый рекорд суточных поставок российского газа в Казахстан был зафиксирован 29 декабря. В тот же день "Газпром Армения" заявила о рекордном объёме поставок газа потребителям Армении из своей газотранспортной системы.

Подобные пики обычно приходятся на период зимних нагрузок, когда растёт потребление газа для отопления, электроэнергетики и промышленности. В такие дни особенно важны надёжность магистралей, режимы давления и согласованность диспетчерского управления.

Где именно в Казахстане поступает российский газ

"Газпром" участвует в газоснабжении потребителей ряда регионов Казахстана — в частности Западно-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областей. Компания отмечает, что объёмы поставок увеличиваются по мере роста потребностей республики.

Отдельно упоминается, что прорабатывается вопрос газификации северных регионов Казахстана. Для таких проектов обычно важны два слоя решений: инфраструктурный (трубопроводы, ГРС, распределительные сети) и долгосрочные договорённости по объёмам и ценовым параметрам.

Как менялась динамика поставок в Центральную Азию

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что поставки российского газа потребителям Центральной Азии — Казахстану, Узбекистану, Киргизии — в 2025 году выросли на 20%. Также отмечалось, что на полях Восточного экономического форума было подписано соглашение об увеличении поставок газа в Казахстан в 2025–2026 годах.