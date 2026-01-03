Карта сокровищ переписана: первое золото Мурманской области заставит инвесторов понервничать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Месторождение руд золота впервые обнаружено в Мурманской области
Экономика

По итогам разведочных работ в Мурманской области впервые выявили месторождение собственных руд золота, а вместе с ним — и запасы серебра. Открытие может усилить интерес к геологоразведке в Заполярье и поддержать планы по развитию инфраструктуры. 

Буровые работы на золодобывающей шахте
Фото: panoramio.com by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Буровые работы на золодобывающей шахте

Первое "золотое" месторождение в Мурманской области

В нынешнем году по результатам разведки обнаружено первое месторождение собственных руд золота на территории Мурманской области — Оленинское. Его запасы оцениваются в 5,8 тонны золота и 8,5 тонны серебра.

Для региона это важный сигнал: если раньше упор в минерально-сырьевой базе Заполярья чаще ассоциировался с традиционными для Севера направлениями добычи, то теперь появляется подтвержденный потенциал и по драгоценным металлам, который может повлиять на инвестиционную карту области.

О чем договорились Роснедра и власти региона

В ноябре 2025 года глава Роснедр Олег Казанов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис на рабочей встрече договорились вести совместную работу по развитию минерально-сырьевой базы Заполярья.

Отдельно обсуждались и инфраструктурные акценты — развитие Севморпути и Трансарктического транспортного коридора (ТТК). В таких проектах сырьевая база и логистика обычно идут "в связке": добыча требует надежных маршрутов, а транспортные коридоры выигрывают от устойчивого грузопотока.

По оценке Роснедр, максимальный фокус у компаний — на участках, где есть перспективы обнаружить месторождения редких металлов, прежде всего лития, ниобия и тантала, а также редкоземельных металлов. Это те направления, которые востребованы в высокотехнологичных цепочках — от аккумуляторов и электроники до машиностроения и энергетики, сообщает РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
