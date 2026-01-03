Наступили тёмные времена для Берлина: город парализован из-за крупного отключения электричества и отопления

В Берлине масштабное отключение электричества затронуло десятки тысяч домов

Ранним утром 3 января отключение электричества затронуло более 45 000 домов и около 2200 предприятий на юго-западе Берлина (Германия). Причиной стал пожар на кабельном мосту через канал Тельтов, полиция начала расследование по подозрению в поджоге.

Что изменилось в городе за несколько часов

Почти сразу проявились бытовые последствия: супермаркеты и небольшие магазины закрылись, кассовые системы не работали, светофоры на отдельных перекрёстках погасли, и дорожная обстановка потребовала больше внимания от водителей и пешеходов.

Экстренные службы переключились на информирование жителей: полиция объезжала кварталы и объявляла сообщения через громкоговорители. Отдельный риск — отопление: после отключения электричества в некоторых домах и учреждениях тепло исчезло или стало нестабильным.

Жителям напомнили и о базовой безопасности: не пытаться обогревать помещения газовыми приборами "на авось".

Когда может вернуться электричество

Оператор электросети Берлина объяснил, что восстановление идет поэтапно, но быстро решить проблему сложно: после пожара требуется прокладка и подключение резервных линий, а это технически трудоемкая работа. По предварительной оценке, для части жителей отключение может затянуться до следующего четверга, сообщает Rheinische Post.