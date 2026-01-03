Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ценовой шторм надвигается: эскалация в Венесуэле обрушит или возвысит нефтяные котировки

Нефтяная блокада Венесуэлы поднимет цену нефти до $65-70 — Юшков
Экономика

Нефтяной рынок снова реагирует на резкую геополитическую повестку вокруг Венесуэлы. Усиление контроля США над венесуэльским экспортом способно быстро изменить баланс предложения и спроса, а вместе с ним — и ценовые ожидания.

Набрюдение за ростом
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Набрюдение за ростом

Эксперты говорят о вероятном краткосрочном скачке котировок, но отмечают, что дальше сценарии расходятся. Об этом сообщает РИА Новости.

Что происходит вокруг Венесуэлы и почему это важно для цен

На фоне сообщений о взрывах в Каракасе и заявления президента США Дональда Трампа об "успешном масштабном ударе" по Венесуэле рынок оценивает риск дальнейшего ужесточения нефтяной блокады. Венесуэльские власти, в свою очередь, заявляли, что цель давления — контроль над нефтью и минеральными ресурсами страны, передавал Reuters.

Игорь Юшков (Финансовый университет и Фонд национальной энергетической безопасности) считает, что если США усилят ограничения на вывоз венесуэльской нефти, это может убрать с рынка заметный объем поставок и подтолкнуть цены вверх.

"По поводу Венесуэлы. В краткосрочной перспективе ситуация может толкнуть цены вверх, то есть в район 65-70 долларов за баррель, потому что ожидается, что США при нынешнем сценарии будут ужесточать контроль экспорта нефти из Венесуэлы, то есть будет проводить более жесткую блокаду", — сказал РИА Новости Юшков.

Сколько нефти может выпасть из экспорта

По оценке эксперта, Венесуэла и так уже снижала экспорт и при дальнейшей эскалации может оказаться вынуждена остановить его. При этом страна обладает крупнейшими запасами нефти, но объемы добычи и поставок на мировой рынок относительно скромные.

Юшков указывает ориентиры: экспорт порядка 500-600 тысяч баррелей в сутки при добыче около 900 тысяч баррелей в сутки. Если именно экспортные потоки будут "перекрыты" жестче, рынок может ощутить дефицит предложения в кратком горизонте.

Почему рынок "замер" и где появляется противоречие

По словам эксперта, ситуация неоднозначна: логика дефицита толкает цены вверх, но политический разворот может привести и к иному результату — росту предложения. Это возможно, если американские нефтяные компании получат возможность зайти в Венесуэлу со своими технологиями.

"Нефтяной рынок сейчас замер и находится в неком замешательстве. Потому что, с одной стороны, в краткосрочной перспективе блокада венесуэльской нефти должна привести к увеличению цен, потому что предложение на рынке сокращается, а с другой стороны, она может привести к дальнейшему увеличению предложения", — считает Юшков.

Если добыча начнет восстанавливаться, это, напротив, давит на котировки. Но есть нюанс: венесуэльские запасы сложные и капиталоемкие, поэтому слишком низкие цены делают развитие добычи экономически тяжелым.

"Поэтому низкие цены будут тормозить развитие добычи, и мы можем оказаться в некой ловушке. С одной стороны, все будут ожидать увеличения добычи, и поэтому … цены будут низкие. Из-за того, что цены низкие, восстановление добычи будет тормозиться в Венесуэле", — заметил эксперт, добавив, что в среднесрочной перспективе цены вернутся к текущему уровню — около 60 долларов за баррель.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
