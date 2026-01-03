Немецкий автобан превратился в рыбный рынок: лососёвый ковёр вызвал цепь столкновений

Десятки тонн лосося преградили путь немецким автомобилистам — Bild

На трассе A93 в Верхнем Пфальце (Германия) утро началось как в кино: фура с рыбой потеряла управление и опрокинулась прямо на шоссе. Из прицепа высыпались десятки тонн лосося, а попытки других водителей уйти от "рыбного ковра" привели к цепной аварии.

Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лосось, предназначенный для употребления в пищу

Дорогу пришлось перекрыть почти на полдня, пока спасатели убирали последствия. Об этом сообщает Bild.

Как 20 тонн лосося оказались на проезжей части

ДТП произошло неподалёку от баварского городка Вернберг-Кёблиц. Из-за гололеда грузовик с лососем унесло вправо, после чего он опрокинулся. Прицеп развалился, и рыба разлетелась по всей проезжей части.

Водители, пытаясь объехать препятствие, спровоцировали столкновение ещё семи машин — классическая "паровозная" ситуация, когда торможение на льду и резкие манёвры быстро превращаются в массовую аварию.

Почему авария оказалась такой масштабной

Полиция связывает случившееся с погодными условиями: на тонком, практически незаметном слое льда даже исправные зимние шины и системы стабилизации не всегда спасают, особенно если транспорт тяжёлый и гружёный. Для фуры важны не только скорость и дистанция, но и распределение массы, состояние прицепа, корректная работа тормозов, а также стиль вождения на скользком участке.

Отдельная сложность — сам груз. Рыба, оказавшаяся на асфальте, повышает риск вторичных столкновений.

Как устраняли последствия и сколько длилось перекрытие

Шоссе закрыли примерно на 12 часов. На место прибыла специальная бригада по спасению и утилизации: задействовали кран и контейнеры для вывоза.

Несмотря на эффектный "лососёвый ковёр" и серьёзный ущерб технике, обошлось без пострадавших.